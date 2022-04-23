Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, 23 Nisan'da Makamını Çocuk Başkana Devretti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, 23 Nisan'da Makamını Çocuk Başkana Devretti

ANKA - Emel Türegün - Yerel
 - Güncelleme:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, 23 Nisan'da Makamını Çocuk Başkana Devretti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makamını Hüseyin Pehlivan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Güney Yıldırım’a devretti.

TEKİRDAĞ (ANKA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makamını Hüseyin Pehlivan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Güney Yıldırım'a devretti.

Makamda açıklama yapan Güney Yıldırım, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, tüm çocuklar için proje, öneri ve düşüncelerini dile getirdi.

Başkan Kadir Albayrak da Güney Yıldırım'ın önerilerinin takipçisi olacaklarını belirterek, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu gerçekten hareketle 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmiştir. Dünyada çocuklara armağan edilmiş başka bir bayram yok. Ben inanıyorum ki gelecek nesiller Cumhuriyet'imizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçileri olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Kadir Albayrak, 23 Nisan, Tekirdağ, Çocuk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title