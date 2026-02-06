Haberler

TEI, deprem bölgesindeki 3'üncü zekâ atölyesini tamamladı

TEI, deprem bölgesindeki 3'üncü zekâ atölyesini tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde Adıyaman'daki 100. Yıl İlkokulu'nda bir Zeka Atölyesi açarak, depremden etkilenen çocukların eğitimine katkıda bulundu.

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi Teı, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde Adıyaman'da bulunan 100. Yıl İlkokulu'nda Zeka Atölyesi açarak, bölgedeki yüzlerce çocuğun eğitimine katkı sağladı.

Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan ve 11 şehrin etkilendiği asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde Teı, felaketin ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, Adıyaman konteyner kent bölgesindeki 100. Yıl İlkokulu'na Zeka Atölyesi'ni açtı. Deprem bölgesinde TEI tarafından kullanıma sunulan 3'üncü Zeka Atölyesi olan 100. Yıl İlkokulu Zeka Atölyesi'nde, çocukların gelişimine katkıda bulunacak eğitici zeka oyunlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen kitaplardan oluşan bir kütüphane bulunuyor. 100. Yıl İlkokulu Zeka Atölyesi ile birlikte gelenekselleşen bir sosyal sorumluluk projesi olan TEI Zeka Atölyeleri'nin sayıları 16'ya ulaşmış oldu.

Asrın felaketinin ilk gününden itibaren deprem bölgesine yardımlarını sürdüren TEI, temel ihtiyaç yardımlarının ve ekipleriyle arama kurtarma faaliyetlerine sağladığı desteğin yanı sıra 2024 yılında Hatay'da, 2025 yılında ise Kahramanmaraş'ta kurduğu zeka atölyeleriyle bölgedeki çocukların eğitim hayatına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü

Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İlk görüntüler geldi
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı

Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununda şoke eden gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"