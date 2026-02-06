TEI, deprem bölgesindeki 3'üncü zekâ atölyesini tamamladı

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi Teı, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde Adıyaman'da bulunan 100. Yıl İlkokulu'nda Zeka Atölyesi açarak, bölgedeki yüzlerce çocuğun eğitimine katkı sağladı.

Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan ve 11 şehrin etkilendiği asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde Teı, felaketin ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, Adıyaman konteyner kent bölgesindeki 100. Yıl İlkokulu'na Zeka Atölyesi'ni açtı. Deprem bölgesinde TEI tarafından kullanıma sunulan 3'üncü Zeka Atölyesi olan 100. Yıl İlkokulu Zeka Atölyesi'nde, çocukların gelişimine katkıda bulunacak eğitici zeka oyunlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen kitaplardan oluşan bir kütüphane bulunuyor. 100. Yıl İlkokulu Zeka Atölyesi ile birlikte gelenekselleşen bir sosyal sorumluluk projesi olan TEI Zeka Atölyeleri'nin sayıları 16'ya ulaşmış oldu.

Asrın felaketinin ilk gününden itibaren deprem bölgesine yardımlarını sürdüren TEI, temel ihtiyaç yardımlarının ve ekipleriyle arama kurtarma faaliyetlerine sağladığı desteğin yanı sıra 2024 yılında Hatay'da, 2025 yılında ise Kahramanmaraş'ta kurduğu zeka atölyeleriyle bölgedeki çocukların eğitim hayatına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdi. - ESKİŞEHİR