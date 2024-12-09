TEGV Gönüllüler Günü Van'da Coşkuyla Kutlandı
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Van'da düzenlediği etkinlikte gönüllülerinin emeğini kutladı. Oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle dolu geçen etkinlik, gönüllülüğün önemine vurgu yaptı.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı ve İş Bankası Ateş Böceği Birimi gönüllüleri ve eğitim dostlarının katılımıyla Gönüllüler Günü kutlandı.
Elite Word Otel'de düzenlenen etkinlikte, çeşitli oyunlar oynanarak gönüllüler doyasıya eğlendi. Program, hem eğlenceli aktivitelerle hem de gönüllülüğün önemine dair paylaşımlarla dolu dolu geçti. TEGV gönüllüleri, dayanışma ve birlik ruhunu bir kez daha yaşayarak güzel hatıralar biriktirdi.
TEGV, toplumda gönüllülük bilincini yaygınlaştırmak ve çocukların geleceğine ışık tutan çalışmalara öncülük eden gönüllülerine teşekkür etti. - VAN