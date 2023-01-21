Tedavi gören öğrencilere karneleri hastanede verildi

SAMSUN (İHA) – Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde yatarak tedavi gören ve tedavileri süresinde Türkiye'de ilk olan hastane sınıfında eğitim alan öğrencilere karneleri Samsun Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı tarafından verildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde yatarak tedavi gören ve tedavileri süresinde Türkiye'de ilk olan hastane sınıfında eğitim alan öğrencilere karneleri Samsun Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı tarafından verildi.

OMÜ Tıp Fakültesi'nde yatarak tedavi gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 'hastane sınıfı' faaliyet gösteriyor. Okula gidemeyen öğrenciler hastane ortamında derslerinden geri kalmıyor. 2022 – 2023 eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesiyle hastane tedavi gören çocuklar karnelerine kavuştu. Çocuk Hastanesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte karneler öğrencilere teslim edildi. İlk olarak konuşmasını yapan OMÜ Hastane Sınıfı'nın Uzman Öğretmeni Necati Er, "Okula gidemeyen 15 öğrencimize, ortaokulda 17 öğrencimize lisede 14 öğrencimize okullarına not göndererek sınıflarını geçmesini sağladık. Türkiye'nin açılan ilk ortak lise bünyeli hastane sınıfıyız. Bizden sonra İstanbul bunu başarmıştır" dedi.

"Evinde eğitim imkanı sağladığımız 300 kişinin üzerinde öğrencimiz var"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise, "Samsun ilimizde 250 bin öğrencimizin karnelerini veriyoruz. Burada özel öğrencilerimizin karnelerini verdik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin Tıp Fakültesinde, çocuk kliniğinde yatan ve tedavi gören lösemili öğrencilerimiz eğitimlerini burada almaktalar. 30'un üzerindeki öğrencilerimize burada karnelerini veriyoruz. Samsun'da bu şekilde evinde eğitim imkanı sağladığımız 300 kişinin üzerinde öğrencimiz vardır. Öğretmenlerimiz haftanın belirli günlerinde evlerine gitmek suretiyle eğitimlerini veriyorlar. Tabi burada ki amacımız hiçbir öğrencimizin eğitimden mahrum kalmamasını amaçlamaktır. Hasta durumda da olsa, tedavi gördüğü zamanlarda olsa eğitimlerine devam edebilsinler" diye konuştu.

Hastanedeki karne törenine Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Fatih Özkan ve hastane çalışanları katıldı. - SAMSUN