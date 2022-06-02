Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden orman işçisi Karabük'te defnedildi - Haberler

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden orman işçisi Karabük'te defnedildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden orman işçisi Karabük'te defnedildi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kestiği ağacın göğsüne çarpması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybeden Satılmış Çağlar, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kestiği ağacın göğsüne çarpması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybeden Satılmış Çağlar, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Çerkeş'te orman işçisi olarak çalışan Satılmış Çağlar (59), ormanlık alanda motorlu testere ile kesim yaparken, göğsüne ağaç dalı çarpması sonucu ağır yaralandı. Arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan Çağlar daha sonra Ankara'ya sevk edildi.

Yaklaşık 2 hafta tedavisinin ardından evli ve bir çocuk babası Satılmış Çağlar, tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Çağlar'ın hastane morgundan yakınları tarafından alınan cenazesi memleketi Karabük'ün Eskipazar ilçesine getirildi. Yusufbey Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Çağlar'ın yakınları yanı sıra Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Çağlar, Merkez Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Çankırı Karabük Yerel Haberler

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