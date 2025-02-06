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TDV Bursa Osmangazi Arama Kurtarma Ekibi, sessiz yürüyüşte yerini aldı

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bursa Osmangazi Şubesi Arama Kurtarma Ekibi, Bursa 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda AFAD tarafından düzenlenen etkinlikte stant açtı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bursa Osmangazi Şubesi Arama Kurtarma Ekibi, Bursa 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda AFAD tarafından düzenlenen etkinlikte stant açtı.

Ekip, arama kurtarma aracını ve ekipmanlarını tanıtarak vatandaşları bilgilendirdi. Aynı zamanda Mobil İkram Aracı etkinliğe katılan ekiplere ve vatandaşlara çay ve çorba ikramında bulundu. Standı Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Bursa İl Müftü Yardımcıları Mustafa Yavuz ve Şevket Bulut, Osmangazi İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Mehmet Uzun ziyaret etti.

Afet anlarında göstermiş oldukları üstün çabadan dolayı ziyaret eden protokolün teşekkürlerini kabul eden TDV ekibi, afetlere karşı bilinçlendirme çalışmalarına katkı sağlamaya devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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