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TCG Fatih Fırkateyni ve TCSG-87 Gemisi 23 Nisan'da Samsun'da Ziyarete Açılıyor

TCG Fatih Fırkateyni ve TCSG-87 Gemisi 23 Nisan'da Samsun'da Ziyarete Açılıyor
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih Fırkateyni ve Sahil Güvenlik TCSG-87 Gemisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da halkın ziyaretine açılacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih (F-242) Fırkateyni ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait TCSG-87 Komutanlığı Gemisi, 23 Nisan'da Samsun'da halkın ziyaretine açılacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih (F-242) Fırkateyni, vatandaşların ziyaretine açılacak. Samsun Limanı'nda konuşlanacak fırkateyn yarın saat 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait TCSG-87 Komutanlığı gemisi de23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacak. Gemi, Atakum Çobanlı İskelesi'nde yarın saat 10.00-17.00 arasında gezilebilecek. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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