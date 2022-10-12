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TBMM Başkanı Şentop, Anadolu'nun ilk 'darülhadisi'ni inceledi

Yerel Haberler

TBMM Başkanı Şentop, Anadolu'nun ilk 'darülhadisi'ni inceledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı Karatekin Üniversitesi'ndeki akademik yıl açılış törenin ardından Anadolu'nun ilk darülhadisi olan Taş Mescit'te incelemelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı Karatekin Üniversitesi'ndeki akademik yıl açılış törenin ardından Anadolu'nun ilk darülhadisi olan Taş Mescit'te incelemelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, dün bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Çankırı'da, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin 2022-2023 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Törenin ardından gençlerle buluşan Şentop, Uluyazı Kampüsünde bulunan cami ve kafelerde incelemelerde bulundu.

Şentop, daha sonra Anadolu'nun ilk Darülhadisi olan Taş Mescit'i ziyaret etti. Taş Mescit'te incelemelerde bulunan Şentop, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'den bilgi aldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karatekin Üniversitesi Mustafa Şentop Çankırı Yerel Haberler

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