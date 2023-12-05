Tayland ile diplomatik ilişkilerin 65. yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi

Tayland ile diplomatik ilişkilerinin tesisinin 65. yıl dönümü vesilesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla resepsiyon düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom başta olmak üzere çok sayıda bürokratın katılımıyla Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü ve aynı zamanda Tayland ile diplomatik ilişkilerinin tesisinin 65. Yıl dönümü vesilesiyle Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde resepsiyon düzenlendi.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş depremleri sonrasında Tayland hükümetinin ve halkının destekleri için teşekkür ettiğini belirterek, "2002 yılında 200 milyon dolar civarındaki ticaret hacmimiz, 2023 yılının ilk 9 ayında 1,8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ticaretimizin dengeli şekilde büyümesi ve karşılıklı yatırımların artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkili bağlarımızın ilerletilmesinde ülkemizde eğitim gören Taylandlı öğrenciler de önemli yere sahipler. İlişkilerimiz bakımından önem arz eden ve derinleştirilmesi yönünde çalıştığımız diğer alanlar da savunma sanayii ve güvenlik iş birliği alanlarıdır" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin çok boyutlu olduğunu söylediği dış politikası ve Yeniden Asya Girişimi çerçevesinde Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkilerin güçlendirilmesine önem atfettiklerini aktararak, "Bu çerçevede, Tayland'la iş birliğimizi de ikili boyutun yanı sıra, BM ve Sektörel Diyalog Ortağı olduğumuz ASEAN gibi çok taraflı platformlarda daha da ilerletmeyi hedefliyoruz. Küresel ve bölgesel sınamaların arttığı bir dönemde yakın iş birliğimizin ortak çabalarımızla çeşitlenerek güçleneceğine inanıyorum" diye konuştu.

Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom ise burada yaptığı konuşmada, 2023'ün hem Tayland hem de Türkiye için dönem noktaları, gelişmeler, zorluklar, krizler ve iş birliği fırsatlarının ortaya çıktığı olaylarla geçtiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle Türk dostlarımızı tebrik etmek istiyorum. Tesadüfen bu yıl aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun da 65. yıl dönümüdür" ifadelerini kullandı.

Resepsiyon, Bakan Uraloğlu ve Büyükelçi Sugondhabhirom'un ziyaretçilerle fotoğraf çektirmesi ile devam etti. Daha sonra Tayland'a gitmek üzere beş çift için çekiliş yapıldı ve şanslı kişiler belirlendi. Resepsiyonda son olarak Ankara Yiğit Spor Kulübü'nden muaythai öğrencilerinin gösterisi gerçekleştirildi. - ANKARA