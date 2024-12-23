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Tavşanlı'daki Gönüllüler, Sarıkamış Şehitlerini Unutmadı

Tavşanlı'daki Gönüllüler, Sarıkamış Şehitlerini Unutmadı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gönüllüler ve amatör telsizciler, 110 yıl önceki Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan kahramanları anmak için zorlu bir doğa yürüyüşü düzenledi. Etkinlik, şehitlerin fedakarlıklarını genç nesillere aktarmak ve milli bilinç oluşturmak amacı taşıyordu. Yürüyüş boyunca katılımcılar dualar ederek Türk bayrakları taşıdı ve şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için bir araya geldiler.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki gönüllüler ve amatör telsizciler, 110 yıl önce yaşanan Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan kahramanların aziz hatırası için zorlu bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı Tavşanlı Şube Başkanı Şerafettin İleri, bu yürüyüşle, vatan için canlarını feda eden şehitleri bir kez daha rahmetle anmak için düzenlediklerini anlattı. İleri, "Onların sayesinde bugün özgürce yaşıyoruz. Bu tür etkinliklerin, genç nesillere şehitlerimizin fedakarlıklarını anlatmak ve milli bilinç oluşturmak açısından büyük önemi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Tavşanlı Telsiz ve Radyo Amatörleri Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Özbek ise, "Amatör telsizciler olarak, iletişimin önemini bilen insanlarız. Şehitlerimizin de zorlu şartlarda iletişim kurmak için büyük çaba sarf ettiklerini biliyoruz. Bu yürüyüşle, onların bu çabalarına da dikkat çekmek istedik" şeklinde konuştu.

"Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz"

AFAD Tavşanlı gönüllülerinden Yasin Yavuz, "AFAD olarak, afetlerde ilk müdahale eden ekipler olarak, zorlu şartlarda görev yapmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Atalarımız, soğuk ve zorlu kış şartlarına rağmen azimle mücadele etmiş, birlik ve beraberlik içinde aziz milletimizin bağımsızlık aşkını tüm dünyaya haykırmışlardır. Bugün bu aziz şehitlerimizi anarak, onların fedakarlıklarını hatırlamak ve miraslarını yaşatmak, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmek adına ve 22 Aralık 2024 Sarıkamış Harekatı'nın yıldönümü dolayısıyla Tavşanlı'da AFAD Gönüllüleri olarak doğa yürüyüşü yaptık, bizlere cennet vatanımızı emanet bırakan şehitlerimizi rahmetle ve dualarla yad ettik. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz" dedi" ifadelerini kullandı.

Tavşanlı ilçesi Kuruçay beldesi ile Ovacık köyleri arasında düzenlenen yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş, katılımcılara zorlu kış şartlarında mücadele eden şehitlerin yaşadıklarını daha yakından anlamaları için önemli bir fırsat sundu.

Yürüyüş boyunca katılımcılar, şehitlerimiz için dua ettiler ve Türk bayrakları taşıdılar. Bu anlamlı etkinlikle, Sarıkamış Harekatı'nın unutulmadığı ve gelecek nesillere aktarılmaya devam edeceği bir kez daha gösterilmiş oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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