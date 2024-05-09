Tatvan'daki menderesler görsel şölen sunuyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan- Hizan kara yolu üzerinde bulunan ve yeşillikler arasında uzayıp giden Güzeldere menderesleri görsel şölen sunuyor.

Bahar ayının gelmesiyle birlikte yeşilliklerin canlanması ile birlikte kıvrak şekilde uzayan menderesler, dron ile görüntülendi. Yılın büyük bölümünde karla kaplı olan Güzeldere menderesleri, havalarında yavaş yavaş ısınmasıyla güzellikleriyle dikkati çekiyor.