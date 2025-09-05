Haberler

Tatvan'da Toplumsal Sorunlar İçin İstişare Toplantısı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar, artan ölümlü kavgalar ve diğer toplumsal sorunların çözümü için bir araya geldi. Katılımcılar, huzur ortamının korunması ve gençlerin şiddetten uzak tutulması üzerine görüş alışverişinde bulundu.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, aile büyükleri ve ilçenin ileri gelenleri, son dönemde artmaya başlayan ölümlü kavgalar başta olmak üzere toplumsal sorunların çözümü için bir araya geldi.

Bölgenin en huzurlu ilçelerinden biri olan Tatvan'da son dönemde artış gösteren toplumsal olaylar, ilçenin ileri gelenlerini harekete geçirdi. Yaşanan toplumsal sorunları çözüme kavuşturmak isteyen ilçenin ileri gelenleri Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının organize ettiği istişare toplantısında bir araya geldi. Tatvan TSO toplantı salonunda buluşan kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları, aile büyükleri ve ilçenin ileri gelenleri; ilçedeki huzur ve güven ortamının korunması, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, gençlerin şiddetten uzak tutulması ve toplumsal barışın güçlendirilmesine katkı sunulması noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının moderatörlüğünü ve açılış konuşmasını gerçekleştiren Tatvan TSO Başkanı Bilal Adabağ, toplumsal huzurun önemine vurgu yaparak, konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

Ardından söz alan diğer katılımcılar da, ilçede son dönemde farklı nedenlerden dolayı artmaya başlayan toplumsal olaylara atıfta bulunarak konuya ilişkin görüşlerini paylaştı. Ayrıca, ilçenin genel ve özel sorunları ile çözüm önerilerini dile getirdi.

Toplantı sonunda katılımcıların ortak görüşleri doğrultusunda toplantıya katılan kesimlerden oluşan bir meclis kurulmasına, kurulacak meclisin "Tatvan Aile Meclisi" olarak isimlendirilmesine karar verildi.

Oluşturulan meclis, ilçenin toplumsal sorunları başta olmak üzere tüm sorunlarının çözümü noktasında girişimlerde bulunması ve sorunlara çözüm üretmesi yönünde faaliyetler yürütmesi kararlaştırıldı.

Düzenlenen program, yapılan dualarla sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
