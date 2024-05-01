Tatvan'da polis ekipleri 1 yılda 4 bin 250 öğrenciye polislik mesleğini tanıttı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde toplum destekli polis ekipleri okulları ziyaret ederek bir yılda 4 bin 250 öğrenciye polis mesleğini tanıttı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü toplum destekli polis ekipleri, ilçede bulunan Van Gölü İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları gezen polis ekipleri, öğrencilere Türkiye'nin milli projeleri ve milli gururumuz olan TOGG'un bulunduğu boyama kitaplarını dağıttı. Öğrenciler boyama kitaplarını özenerek renklendirirken, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ise trafikte nelere dikkat edilmesi konusunda eğitim verdi. Toplum destekli polis ekipleri, daha sonra öğrencilerle beraber okul bahçesine çıkarak ekip otolarını inceledi. Megafondan anonslar yapan öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, "Yaptığımız bu projeler ve etkinliklerle önceliğimiz öğrencilerimize devletimizin milli projelerini, polislik mesleğimizi sevdirmek, öğrencilerimize bayrak sevgisi, devlet sevgisi gibi milli bilinç aşılamaktır" dedi.

Tatvan'da 4 bin 250 öğrenciye ulaşılarak polislik mesleğini tanıttıklarını söyleyen Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Müge Bostan, "Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak bu zamana kadar polislik mesleğimizi tanıtarak, birçok öğrenciye ulaşıp Tatvan Kaymakamımız Remzi Demir'in destekleriyle milli projelerimiz boyama kitabıyla birlikte geçen seneden bu zamana kadar 44 okul ve 4 bin 250 öğrenciye ulaşarak polislik mesleğini tanıttık. Motosikletli polis timleri, trafik denetleme ekipleri, devriye ekipler ve toplum destekli polisler olarak 'Milli Projemiz' adlı boyama kitabı öğrencilerimize hediye edilmiş ve trafik eğitimleri verilmiştir. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak bu projelerimizle polislik mesleklerimizi tanıtıp öğrencilerimizle mutlu, güzel ve eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Yeni projemiz olan 'polisimizi tanıyoruz, birlikte gülümsüyoruz' projemizle öğrencilerimizi ziyaret edip daha fazla okula ulaşmak istiyoruz" dedi.

Yapılan ziyaretlerden sonra iadeyi ziyaret yapacaklarını söyleyen Tatvan Van Gölü İlkokulu Müdürü Şahin Ballıkaya ise "Bugün toplum destekli polis ekipleri okulumuzu ziyaret ettiler. Sınıf ziyaretlerinin ardından okulumuz bahçesinde öğrencilerimizle etkinlik yaptılar. Öğrencilerimizin polis mesleğini tanımaları ve milli gururumuz olan TOGG'un boyamasını hep beraber yaptılar. Öğrencilerimiz polislerimizle beraber boyama etkinliği, trafik eğitiminin akabinde okulumuz bahçesinde ekip araçlarıyla beraber güzel bir etkinlik gerçekleştirdiler. Öğrencilerimizin polis teşkilatımızın mensuplarıyla bu şekilde bir araya gelmeleri, kaynaşmaları çok güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimiz polis araçlarına bindiler, yunus motosikletlerine bindiler, polis telsizinden anons yaptılar, araçlara binip hangi cihazın neye yaradığını uygulamalı olarak öğrendiler. İnşallah bizler de bir grup öğrencimizle yakın zamanda emniyet teşkilatımıza iadeyi ziyaret edeceğiz" dedi.