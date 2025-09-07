Tatvan'da Kanlı Ay Tutulması Görsel Şöleni
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleşen 'Kanlı Ay' tutulması, Van Gölü üzerinden yükselen devasa Ay ile eşsiz bir manzara sunarak vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.
Van Gölü'nün sularına yansıyan devasa Ay, dağların ardından yükseldikçe önce kızıl renge büründü. Bir süre yarım ay şeklini alan ay, daha sonra tamamen kızıl tonlarına dönerek görsel bir şölen sundu.
Doğa olayına tanık olan vatandaşlar, gökyüzündeki bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel