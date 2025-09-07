Haberler

Tatvan'da Kanlı Ay Tutulması Görsel Şöleni

Tatvan'da Kanlı Ay Tutulması Görsel Şöleni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleşen 'Kanlı Ay' tutulması, Van Gölü üzerinden yükselen devasa Ay ile eşsiz bir manzara sunarak vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü üzerinden yükselen Ay eşsiz bir manzaraya sunarken, "Kanlı Ay" tutulması vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Van Gölü'nün sularına yansıyan devasa Ay, dağların ardından yükseldikçe önce kızıl renge büründü. Bir süre yarım ay şeklini alan ay, daha sonra tamamen kızıl tonlarına dönerek görsel bir şölen sundu.

Doğa olayına tanık olan vatandaşlar, gökyüzündeki bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

O kentimiz beşik gibi! Bir deprem daha meydana geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine yarın toplanıyor! Masada 3 kritik konu başlığı var

Milyonların gözü bu zirvede! Masada 3 kritik konu başlığı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.