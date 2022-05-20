Tatvan'da &quot;Giyilmeyen Kıyafetler Kumbaraya&quot; projesi - Haberler

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Tatvan'da "Giyilmeyen Kıyafetler Kumbaraya" projesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tatvan'da 'Giyilmeyen Kıyafetler Kumbaraya' projesi

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, ilçe geneline yerleştirdiği giysi kumbaralarından topladığı kıyafetleri geri dönüşüme kazandırarak israfın önüne geçmeyi hedefliyor.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, ilçe geneline yerleştirdiği giysi kumbaralarından topladığı kıyafetleri geri dönüşüme kazandırarak israfın önüne geçmeyi hedefliyor.

Tatvan Belediyesi ikinci el kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı için yeni bir projeyi hayata geçirdi. İlçede belirlenen noktalara yerleştirilmeye başlanan 75 adet giysi kumbaralarından toplanan kıyafetler, geri dönüşüme kazandırılacak. Vatandaşlar, kullanılmış giysi, ayakkabı ve tekstil artıklarını kumbaralara bırakabilecek.

"İkinci el kıyafetler çöpe değil kumbaraya"

İlk etapta ilçe genelinde belirlenen 75 noktaya bırakılmaya başlanan kumbaralar hakkında açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Şehrimizin merkezi noktaları ve tüm mahallelerimize yerleştirmeye başladığımız giysi ve tekstil kumbaraları ile kullanılmış giyim eşyalarında israfı önleyerek geri dönüşüme kazandıracağız. Bu doğrultuda duyarlı vatandaşlarımızdan evlerinde kullanılmış giyim ve tekstil eşyalarını çöp yerine geri dönüşüm kumbaralarına bırakmalarını istiyoruz. İlçe merkezinde tüm mahallelerde merkezi noktalara ve çarşı merkeze bıraktığımız kumbaralara vatandaşlarımızın sahip çıkmasını istiyoruz" dedi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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