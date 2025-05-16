Tatvan'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Tatvan'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında özel bir etkinlik düzenlendi. Yürüyüşle başlayan etkinlikte engelli bireyler motosiklet sürerek keyifli anlar yaşadı, toplumda engellilere karşı empati geliştirilmesi vurgulandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Eğitim Uygulama Okulu işbirliğiyle özel bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, polis korteji eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşle başladı. Yürüyüşe katılan engelli bireyler ve öğretmenler, daha sonra Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisleriyle birlikte motosikletlere binerek keyifli anlar yaşadı. Etkinlik alanında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken, serbest etkinliklerle eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmeni Güneş Ercan, engelli bireylere toplumda sevgiyle yaklaşılması ve bilinçli olunması gerektiğini vurguladı. Ercan, "Engelli bireylerin yardıma değil, diğer insanlar gibi eşit haklara sahip olduğunu bilmemiz gerekiyor. Engelin zihinde bittiğini ve sevgiyle aşılacağını düşünüyorum" dedi.

Tatvan Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinden Emrullah Eren ise "Bugün Engelliler Haftası çerçevesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu ile birlikte engelli öğrencilerimizle bir araya geldik. Bu programın amacı, farkındalık oluşturmak ve hayatı bu bireyler için kolaylaştırmaktır" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını teşvik etmek ve toplumda empatiyi artırmak amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, etkinliğin engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonu açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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