Tatvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Tatvan'daki kutlamalar, kaymakamlık önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören, 10. Komando Tugay Komutanlığından Veteriner Üsteğmen Abdullah Yüksel tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasıyla devam etti. Daha sonra Hüseyin Çelik Anadolu Lisesinden Medeni Hamza Kaya 30 Ağustos şiirini, Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sümeyra Akdenik ise 30 Ağustos Bayramı şiirini okudu.

Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir'in kaymakamlık makamında ilçe protokolünün tebriklerini kabul etmesinin ardından tören, Şehit Aileleri ve mezarlık ziyareti ile sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenine Tatvan Kaymakam Dr. Remzi Demir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 10'uncu Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Haşim Bildiş, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, kamu kurum amirleri, STK'lar, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS