Tatlı keşifler projesi ile çocukların hayalleri sergiye dönüştü

Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi tarafından düzenlenen "Tatlı Keşifler Projesi: Butik Pasta ve El Sanatları Sergisi", Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Koruma ve bakım altındaki çocukların titizlikle hazırladıkları butik pastalar ve el sanatları eserleri, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Çocukların sabır, yetenek ve hayallerini yansıtan çalışmalar, toplumun farklı kesimlerinden gelen davetliler tarafından takdirle karşılandı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, açılışta yaptığı konuşmada serginin önemine dikkat çekerek şunları ifade etti: "Tatlı Keşifler Projesi kapsamında hazırlanan bu sergi, koruma ve bakım altındaki çocuklarımızın alın teri, sevgisi ve sabrıyla şekillendirdikleri hayallerinin bir yansımasıdır. Onların emekleriyle hazırlanan her bir eser yalnızca bir sanat ürünü değil; aynı zamanda umutla yoğrulmuş bir gelecek hayalidir."

Aykut, çocukların gelişiminde bu tür projelerin önemini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklarımızın özgüvenle büyümeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve toplumla bütünleşmeleri onları daha mutlu, daha güçlü ve üretken bireyler haline getirecektir. Bu tür projeler, onların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini değerli hissetmelerine vesile olmaktadır."

Konuşmasının sonunda ise çocukların başarısının toplum için bir umut olduğunu dile getiren Aykut, şu ifadeleri kullandı: "Bugün sergilenen butik pastalar ve el sanatı ürünleri, çocuklarımızın sabrını, becerisini ve yeteneğini gözler önüne sermektedir. Onların bu başarısı bizlere geleceğimiz adına büyük bir umut ve güven vermektedir. Çocuklarımız geleceğimizin en güçlü teminatıdır."

Sergi açılışına Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, protokol eşleri ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Program kapsamında, projede görev alan eğitimcilere emeklerinden dolayı plaket takdim edildi. Plaketleri, Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, çocukların sosyal hayata katılımını artıracak projelere devam edeceklerini vurgulandı. Çocukların el emeği ve üretimleri, toplumun ortak kazanımı olarak değerlendirildi. - ERZURUM