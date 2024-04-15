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Tatilciler Muradiye Şelalesi'ne Akın Etti

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VAN (İHA) – 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve karların erimesiyle coşan Muradiye Şelalesi'ne akın etti.

Muradiye Şelalesi, tatilin özellikle son gününde vatandaşlarla dolup taştı. 9 günlük tatili fırsat bilen onlarca kişi, ailesiyle güzel havayı fırsat bilerek Muradiye Şelalesi'ne akın etti. Karların erimesiyle adeta coşan Muradiye Şelalesi'ne gelenler, bir yandan piknik yaparken bir yandan da şelaleye karşı bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Tatil için memleketi Van'a gelen Mesut Yılmaz, "Tatil için memleketimiz Van'a geldik. Gezmek için Muradiye Şelalesi'ne uğradık. İlk defa Muradiye Şelalesi'ni böyle coşkulu bir şekilde gördük. Tatilcilerin gezip görmesi gereken ender yerlerden birisidir. Herkesin gelip burayı gezmesini tavsiye ederim" dedi.

Ailesiyle birlikte piknik yapmaya gelen Deniz Kendir de, "Ailemle birlikte piknik yapmaya geldik. Karlar eridiği için Muradiye Şelalesi coşmuş. Burası çok güzel, herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte şelaleyi gezen Hayrunnisa Kendir ise "Bugün Muradiye Şelalesi'ne gelip ailemle birlikte piknik yaptık. Muradiye Şelalesi karlar erdiği için coştu" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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