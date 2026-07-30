Yangına müdahale ederken itfaiye aracının altında kalıp öldü

MARDİN'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattındaki mayınlı alanda çıkan anız yangınına müdahale sırasında itfaiye eri Ömer Kaplan (45), itfaiye aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Durakbaşı ile Yeniköy mahalleleri arasındaki sınır hattında bulunan mayınlı bölgede öğleden sonra yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının mayınlı alanda çıkması nedeniyle ekipler güvenlik riski nedeniyle alevlere doğrudan müdahale edemedi. Alevlerin sınır yolu ile yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine güvenli noktadan söndürme çalışması başlatıldı.

İtfaiye eri Ömer Kaplan, hortumu bağladığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden itfaiye aracının altında kaldı. Ağır yaralanan Kaplan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ömer Kaplan, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı