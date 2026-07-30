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Balıkesir’deki yangın Bergama sınırına ulaştı, gazeteciler alevler arasından zor kurtuldu

Balıkesir’deki yangın Bergama sınırına ulaştı, gazeteciler alevler arasından zor kurtuldu
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Balıkesir’in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde başlayan, rüzgarın etkisiyle büyüyerek İzmir’in Bergama ilçesi sınırına kadar ulaşan orman yangınına müdahale aralıksız sürerken, gazeteciler aniden parlayan alevler arasından zor kurtuldu.

Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde başlayan, rüzgarın etkisiyle büyüyerek İzmir'in Bergama ilçesi sınırına kadar ulaşan orman yangınına müdahale aralıksız sürerken, gazeteciler aniden parlayan alevler arasından zor kurtuldu.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Ayvalık ile İzmir'in Bergama ilçelerine doğru ilerleyen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ayvalık'ın Bağyüzü kırsal mahallesi yangın nedeniyle tahliye edilmeye başlandı. Yangın süratle İzmir'in Bergama ilçesine doğru ilerlemeye devam ediyor.

Gazeteciler alevler arasında kaldı

Ayvalık-Bergama yolunda aniden şiddetlenen yangın, sürücülere ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Aniden parlayan alevlerin arasında kalan basın mensupları dakikalar içinde koşarak olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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