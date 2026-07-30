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Fenerbahçe'de ayrılık Aziz Yıldırım'a bağlı! ''Evet'' derse bir devir kapanıyor

Fenerbahçe'de ayrılık Aziz Yıldırım'a bağlı! ''Evet'' derse bir devir kapanıyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de ayrılık Aziz Yıldırım'a bağlı! ''Evet'' derse bir devir kapanıyor
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Atletico Mineiro'nun Fenerbahçe'den Fred'i kadrosuna katmak için ısrarı sürüyor. Tecrübeli orta sahanın menajerlerinden birinin sözleşme feshi için 2 haftadır Türkiye'de olduğu ve sarı-lacivertli kulüple görüşmeleri sürdürdüğü aktarıldı. Fred'in ise Brezilya ekibiyle her konuda anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de tecrübeli orta saha oyuncusu Fred'in geleceği belirsizliğini koruyor. Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun ısrarla kadrosuna katmak istediği 31 yaşındaki futbolcunun, Sambacılar ile tüm konularda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

GÖZLER AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİMİNDE

ESPN'in paylaştığı detaylara göre, Brezilya kulübü bu transfer için yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Transferi bonservissiz tamamlamak isteyen oyuncunun menajerlerinden birinin, yaklaşık iki haftadır Türkiye'de bulunduğu ve Fenerbahçe yönetimiyle sözleşme feshi şartlarını görüştüğü aktarıldı. Aziz Yıldırım ve kurmaylarının, henüz oyuncu için karar vermediği belirtildi. 

YILDIRIM ''EVET'' DERSE AYRILACAK

Sarı-lacivertli formayla yeni sezon hazırlıklarında ve hazırlık maçlarında 90 dakika süre alan tecrübeli yıldızın ayrılığı için kulüp yönetiminin ve Başkan'ın vereceği nihai karar bekleniyor. Transferin onaylanması halinde Fred'in Fenerbahçe kariyeri resmen noktalanmış olacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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İnşallah evet der

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