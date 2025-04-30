Taşova'da Köylüler Yangın Felaketlerine Karşı Kendi İtfaiye Sistemlerini Kurdu

Haber: Rafet Öztürk

(AMASYA) - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı 140 haneli Tatlıpınar köyü sakinleri, yaşadıkları acı bir tecrübeden ders çıkararak, olası yangın felaketlerine karşı adeta "kendi itfaiye sistemlerini" kurdu. Köy geneline her 100 metrede bir olmak üzere tam 11 adet yangın söndürme vanası yerleştirildi. Köy Muhtarı Cemal Onat, "Vatandaşlar kendi ceplerinden malzemelerimizi temin etti. Vatandaşlarımızın verdiği destekleri ile hızlı bir şekilde 11 tane kurduk, 100 metre hortumumuz var" dedi.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı sadece 140 haneli Tatlıpınar köyü, birçok ilçe merkezinde bile bulunmayan örnek bir projeye imza attı. Köy sakinleri, yaşadıkları acı bir tecrübeden ders çıkararak, olası yangın felaketlerine karşı adeta "kendi itfaiye sistemlerini" kurdu. Köy geneline, her 100 metrede bir olmak üzere tam 11 adet yangın söndürme vanası yerleştirildi.

Köy Muhtarı Cemal Onat, 5 yıl önce böyle bir sistem kurduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Hemen karşımızda olan evin üst çatısı yandı, izledik. Sadece izlemekle kaldık. Benim de samanım yandı, ondan sonra bir ev daha yandı. Allah razı olsun vatandaşımız hortumunu çekmiş, yandaki eve müdahale edilerek evi yangından kurtardık. Kendi evimizi de kurtardık. Sadece balya samanım yandı. 'Bu böyle olmaz biz seyirci kalmayalım, araç mı alıyoruz veya bir teşkilat mı yapıyoruz' dedik böyle bir teşkilat kurduk. Her köşe başında ben üç tane kurdum kendi inisiyatifimle muhtarlık aracıyla. Vatandaş bu sefer dedi ki 'böyle yetmez diğerleri ne olacak?' Biz de mahalle mahalle paraları topladık. 'Siz bize öncülük yapın' dediler biz de öncülük yaptık. Vatandaşlar kendi ceplerinden malzemelerimizi temin etti. Vatandaşlarımızın verdiği destekleri ile hızlı bir şekilde 11 tane kurduk, 100 metre hortumumuz var. Her alana nereye gidersek 100 metre mesafe koyduk. Bir yanan evin etrafını en azından evi kurtaramasak bile komşu evimizi kurtarırsak bize en büyük başarıdır."