Haberler

Taşlık'ta bir ilk: Kadınlar imece usulü folklor ekibi kurdu

Taşlık'ta bir ilk: Kadınlar imece usulü folklor ekibi kurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in kırsal Taşlık Mahallesi'nde düzenlenen Bahar Şenliği'nde, 6 kadının imece usulü kurduğu folklor ekibi, kendi imkanlarıyla hazırlanarak sergiledikleri halk oyunları performansıyla büyük beğeni topladı.

Eskişehir'in kırsal Taşlık Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel Bahar Şenliği'nde kadınların imece usulü kurduğu folklor ekibinin gösterisi yoğun ilgi gördü.

Seyitgazi ilçesine bağlı mahallede 6 kişilik kadın grubu, yaklaşık 6 ay boyunca hiçbir dış destek almadan, kendi imkanlarıyla prova yaparak şenliğe hazırlandı. Kostümlerinden diğer tüm şenlik maliyetlerine kadar her detayı kendi bütçeleriyle imece usulü karşılayan Taşlık kadınları, köy tarihinde bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadı. Geleneksel ve göz alıcı bindallı kostümleri, ellerinde kaşıkları ve teşekkür belgeleriyle şenlik alanını dolduran vatandaşı selamlayan ekip, sergiledikleri halk oyunları performansıyla büyük beğeni topladı.

Kendilerini eğiten hocalarına çiçek takdim ettiler

Gösterinin en renkli anlarından biri ise, Taşlık Mahallesi Muhtarı'nın oyunun tam ortasında sahneye gelerek içi şeker dolu bir testiyi kırması oldu. Testiden saçılan şekerler şenliğe katılan çocukları ve misafirleri neşelendirdi. Sahne performansının tamamlanmasının ardından ekip üyeleri, kendilerini eğiten hocaları Türkan Kurt Dinç'e şenlik alanında çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundular. Taşlık meydanını dolduran yüzlerce vatandaş, köyün kültürünü ve kadınların azmini taçlandıran bu gurur tablosunu uzun süre ayakta alkışladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı

Hamaney yangına körükle gidiyor! Bu mesaj Trump'ı iyice kızdıracak
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7,8'lik deprem yıktı geçti! 3 ülke için tsunami alarmı verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filipinler'deki 7,8'lik deprem kamerada! Onlarca öğrenci kabusu yaşadı

7,8'lik deprem kamerada! Okuldaki onlarca öğrenci kabusu yaşadı
Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
Vatandaşın birikimi eriyor! Altın fiyatları tepetaklak

Vatandaşın birikimi eriyor! Tüm ekranlar kırmızıya döndü

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 46'ncı duruşma bugün görülecek

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 46'ncı duruşma bugün görülecek
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi

İlk transferini yaptı bile! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Aziz Yıldırım'a tebrik

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım için paylaşım yaptı