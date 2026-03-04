Haberler

Tarsus'ta trafik polisine anlamlı sürpriz

Mersin'in Tarsus ilçesinde 30 yıllık trafik polisi Tuncay Aydın, esnaf Ayhan Kızılelma tarafından anlamlı bir sürprizle duygulandırıldı. Aydın, esnafın nezaketine teşekkür ederek, bu tür anıların kendisi için kıymetli olduğunu belirtti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yıllardır özveriyle çalışan trafik polisi esnafın sürpriz hediyesiyle duygu dolu anlar yaşadı.

Tarsus ilçesinde görev yapan 30 yıllık trafik polisi Tuncay Aydın'a esnaf Ayhan Kızılelma tarafından anlamlı bir sürpriz yapıldı. Yıllardır vatandaşların güvenliği için görev yaptığını belirten Aydın, kendisini duygulandıran jest karşısında teşekkür ederek, "Böyle bir hatıra benim için çok kıymetli. Esnafımıza bu ince düşüncesi için teşekkür ediyorum" dedi.

Esnaf Ayhan Kızılelma ise trafik polislerinin her şartta görev yaptığını vurgulayarak, "Tuncay abimizin yıllardır özveriyle çalıştığını görüyoruz. Küçük bir hatıra bırakmak istedim" diye konuştu.

Anlamlı hediye, çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. - MERSİN

