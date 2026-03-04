Tarsus'ta trafik polisine anlamlı sürpriz

Mersin'in Tarsus ilçesinde yıllardır özveriyle çalışan trafik polisi esnafın sürpriz hediyesiyle duygu dolu anlar yaşadı.

Tarsus ilçesinde görev yapan 30 yıllık trafik polisi Tuncay Aydın'a esnaf Ayhan Kızılelma tarafından anlamlı bir sürpriz yapıldı. Yıllardır vatandaşların güvenliği için görev yaptığını belirten Aydın, kendisini duygulandıran jest karşısında teşekkür ederek, "Böyle bir hatıra benim için çok kıymetli. Esnafımıza bu ince düşüncesi için teşekkür ediyorum" dedi.

Esnaf Ayhan Kızılelma ise trafik polislerinin her şartta görev yaptığını vurgulayarak, "Tuncay abimizin yıllardır özveriyle çalıştığını görüyoruz. Küçük bir hatıra bırakmak istedim" diye konuştu.

Anlamlı hediye, çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı