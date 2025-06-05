Tarsus'ta Kurbanlık Hayvanlara Mini Konser

Tarsus'ta Kurbanlık Hayvanlara Mini Konser
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yerel sanatçı Kadir Somer, hayvan satış merkezinde kurbanlık hayvanlara davul zurna eşliğinde mini konser vererek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kurbanlık hayvanlara mini konser verildi.

Tarsus'ta hayvan satış merkezine giden yerel sanatçı Kadir Somer, ilginç bir olaya imza attı. Somer, hayvan satış merkezine davul zurna getirerek, hayvanlara mini konser verdirdi. Davul zurna ile 'Bana sor' parçasını çaldıran Somer, Türkiye'de bir ilk yaşattıklarını söyledi.

Somer, "Tarsus'ta bir ilk yapıyoruz. Belki Türkiye'de böyle bir şey görülmedi. Kurban Bayramı öncesi koyunlarımıza moral konseri vermeye geldik. Evet bir ilki yapıyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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