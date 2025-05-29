Tarsus'ta 460 Mandalina Ağacı Kesildi

Tarsus'ta 460 Mandalina Ağacı Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, H.K.'ya ait narenciye bahçesindeki 460 mandalina ağacını kesti. Olayın ardından jandarma, faillerin tespiti için çalışma başlattı.

Mersin Tarsus'ta mandalina ağaçları katledildi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 460 mandalina ağacı kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

Olay ilçeye bağlı Çöplü Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği meçhul kişiler, H.K.'ya ait narenciye bahçesinde bulunan 460 mandalina ağacı kesildi. Bahçe sahibinin ağaçlarının halini görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Ağaçları katleden kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tespi edilip yakaltanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
DEM Parti'den infaz düzenlemesine tepki: Dağ fare bile doğuramadı

Meclis'e sunulan infaz düzenlemesine DEM Parti'den jet tepki
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Bindiği dolmuştan ateş açıp husumetlisini vurdu; o anlar kamerada

Bindiği dolmuştan ateş açıp husumetlisini vurdu; o anlar kamerada
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Yeniden aday olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi

Tekrar aday olacak mı? Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi
MHP'li vekil, AK Partili belediye başkanını topa tuttu: Adnan Oktar'ın kedicikleri gibi...

MHP'li vekil, AK Partili belediye başkanını topa tuttu
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.