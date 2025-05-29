Tarsus'ta 460 Mandalina Ağacı Kesildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, H.K.'ya ait narenciye bahçesindeki 460 mandalina ağacını kesti. Olayın ardından jandarma, faillerin tespiti için çalışma başlattı.
Mersin Tarsus'ta mandalina ağaçları katledildi
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 460 mandalina ağacı kimliği belirsiz kişilerce kesildi.
Olay ilçeye bağlı Çöplü Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği meçhul kişiler, H.K.'ya ait narenciye bahçesinde bulunan 460 mandalina ağacı kesildi. Bahçe sahibinin ağaçlarının halini görünce durumu jandarmaya bildirdi.
Ağaçları katleden kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tespi edilip yakaltanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - Yerel