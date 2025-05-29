Tarsus'ta 460 Mandalina Ağacı Kesildi

Mersin Tarsus'ta mandalina ağaçları katledildi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 460 mandalina ağacı kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

Olay ilçeye bağlı Çöplü Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği meçhul kişiler, H.K.'ya ait narenciye bahçesinde bulunan 460 mandalina ağacı kesildi. Bahçe sahibinin ağaçlarının halini görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Ağaçları katleden kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tespi edilip yakaltanması için çalışma başlatıldı.