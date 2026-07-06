Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak görevine başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gürkan Özkaynak, yeni görevine başladı.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Tarsus'a atanan Başsavcı Özkaynak, Tarsus Adliyesinde mesaisine başlarken, adalet hizmetlerinin etkin, hızlı ve tarafsız şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaları koordine edeceği belirtildi.

Göreve başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Başsavcı Gürkan Özkaynak, özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlı mesajlar verdi. Özkaynak, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Suça bulaşmış kişileri toplumdan arındırmak, ceza infaz kurumlarında rehabilite edilmelerini sağlamak ve yeniden topluma kazandırmak başlıca görevlerimiz arasında yer alıyor. Başsavcılık olarak bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz" dedi.

Bölgeyi yakından tanıdığını vurgulayan Başsavcı Özkaynak, "Bölgenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını çok iyi biliyorum. İnşallah Adalet Bakanlığımızın ve Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun desteğiyle, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızla koordineli şekilde diğer illerde olduğu gibi başarılı operasyonlara imza atacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun; Tarsus emin ellerde" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı