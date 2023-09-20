Tarsus Belediyesi, Yeni Sosyal Donatıları Hizmete Açmaya Devam Ediyor

Tarsus Belediyesi, "Eylülde Hizmet Rüzgarı" sloganıyla yapımını tamamladığı sosyal donatıları hizmete açmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Altaylılar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan semt pazarının açılışını gerçekleştirdi. Aynı zamanda mahalleye kazandırılan parklar ve koruluk da halkın hizmetine sunuldu.

Tarsus Belediyesi, "Eylülde Hizmet Rüzgarı" sloganıyla açılışlar yapmaya devam ediyor. Son olarak Altaylılar Mahallesi'nde tamamlanan semt pazarı hizmete açıldı. Ayrıca, mahalle sakinlerinin keyifli vakit geçirebileceği iki yeni park ve koruluk da mahalleye kazandırıldı. Şehitler Tepesi Mahallesi'ne de bir park açıldı.

Altaylılar Mahallesi'ne kazandırılan semt pazarı için teşekkürlerini ileten mahalle muhtarı Yeliz Bozkurt, "Emeği geçen Tarsus Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Mahallemizin uzun zamandır eksikliğini hissettiği semt pazarının bugün açılışı yapıldı. Mahalle sakinlerimiz adına çok sevindik" dedi.

"EK KAYNAK YARATIYOR, KENTİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ"

Türkiye'de en fazla açılış yapan belediyelerin başında geldiklerini belirten Başkan Haluk Bozdoğan, "Verdiğiniz söz sizi mahküm eder yapınca da beraat edersiniz. Rahmetli Perihan Hanım semt pazarının yapılmasını çok istiyordu. Bizde elimizdeki tüm imkanları yapıp burayı bitirmek için projeye başladık. İnsanların en büyük silahı dilidir seçtiği kelimelerdir. Türkiye'deki büyükşehir belediyelerine bakın ile, ilçeye değil hiçbir yerde bu kadar açılış yok. Halkın parasını birilerine rant elde ettirmeyen iş yapmaya kalkarsanız güzel ürünler çıkar. İller bankasından gelen para 29 milyon, Tarsus Belediyesi personel maaşı 29 milyon. Eğer bunlarla yetinecek olursanız yatırım yapmaya fırsat kalmaz. Ek kaynakları kullanmazsanız üretemezsiniz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HİÇBİR BELEDİYESİNDE 300'E YAKIN BU KADAR AÇILIŞ OLMAMIŞTIR"

Tarsus'un çok önemli bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Bozdoğan, "Tarsus halkı olarak biz birbirimize yeteriz. Elimizde bütün imkanlarda var. Emin olun Türkiye'nin hiçbir belediyesinde 300'e yakın bu kadar açılış olmamıştır, daha fazlası olacak. Daha güzel yarınlar olacak. 400 bin nüfusu olan bir kentin artık il olmasını kimse önlemeyecek. Yarın havalimanımızda açılacak. Öyle bir kent yaratılıyor ki, size çok basit bir rakam söyleyeceğim. Tarsus'ta kişi başına düşen gelir 31 bin 300 dolar. Mersin gibi bir yerin kişi başına düşen 9 bin 600 dolar. Aradaki farka bakın. Bu kentin ne kadar önemli ne kadar marka bir kent olmaya gittiğinin bir göstergesidir. Bir ilçe düşünün öyle bir kent ki lojistik bir kent, tarım kenti. Öyle bir kent ki sanayi kenti. Belki de elimizden aldıkları Mersin Tarsus Organize Sanayi'nin bile pergel yasasıyla Tarsus'a bağlanması sonucunda bu bahsettiğim rakamların daha çok yükseleceğini de göreceğiz" diye konuştu.

"BU BELEDİYE SİZİN, HALKIN BELEDİYESİ"

Belediyenin halkın olduğunun altını çizen Başkan Bozdoğan, şöyle devam etti:

"Bu belediye sizin, halkın belediyesi. Köydeki garibanın, fakir fukaranın belediyesi. Oradaki para onların parası. Paranıza ve belediyenize sahip çıkın. İhalelerin hepsi açık şeffaf bir şekilde yapılıyor. Belediyenizle gurur duyduğunuz gibi belediyenize sahip çıkmanızı da istiyorum. Mecliste geliri gideri tek tek gösteriyorum. Kasada ne kadar var onları da gösteriyorum. Şu an Tarsus Belediyesi kredi limitinde 4. sırada. Çalışarak gelindi buraya. Bu emeğin altında alın teri var."

"TOPLAM 11 DÖNÜM DAHA YEŞİL ALAN KAZANDIRDIK"

İlçedeki yeşil alanı ciddi oranda arttırdıklarını belirten Başkan Bozdoğan, "Böyle bir alanın buraya kazandırılması beni çok mutlu ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana Tarsus Belediyesi'nin yeşil alanın betona oranı 9,2'ydi. Şu anki bu oran 13,6. Yeşil alanları daha fazla yapıyoruz. Altaylılar Mahallesi'ndeki alanla birlikte toplam 11 dönüm daha yeşil alan kazandırdık. Altaylılar 'da 3 tane park, 1 tane koruluk ve Şehitler Tepesi'nde çok büyük bir park yapıldı. Bugün onların açılışı yapıldı. Hepsini toplu olarak sizlerle birlikte yaptık. Bunları halka dokunarak ortaya koyuyoruz. Akıllı ve bilinçli yatırımın sonrasında ortaya çıkan tablo bu" dedi.