Hayırseverden Jandarma Asayiş Vakfı'na Anlamlı Bağış

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayırsever Ayşe Arslan, tarlasını Jandarma Asayiş Vakfı'na (JAV) bağışladı.

Hayırsever Arslan'a teşekkür belgesi ve anı plaketi, Korkuteli Kaymakamı Onur Yılmazer, Jandarma Tuğgeneral İbrahim Güven ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Vekili Kıdemli Üsteğmen Vedat Kılınç tarafından takdim edildi. JAV Genel Müdürü İbrahim Güven, bağışından dolayı Arslan'a teşekkür ederek sağlıklı ve sıhhatli bir ömür diledi.

Güven, Jandarma Asayiş Vakfı'nın "Sizin için varız, sizinle varız" ilkesi doğrultusunda Kahraman Jandarma Teşkilatının ve milletin her zaman yanında, yakınında ve yardımında olacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı