Tarımda Kadın Eli Projesi Kapsamında Eğitimler Sona Erdi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu ile Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülen Tarımda Kadın Eli Projesi kapsamındaki tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi sona erdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimin son gününe Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gökçe Ülkü Altay ve kursiyerler katıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gökçe Ülkü Altay tarafından sertifikaları teslim edildi.

Projenin devamında eğitimlere katılan kadın girişimcilere yönelik girişimcilik ve iş planı hazırlama alanlarında eğitimler verileceği, hibe programları hakkında da bilgilendirmeler yapılacağı belirtildi. - DÜZCE