Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'ün Eflani ilçesi ve Kahyalar bölgesindeki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklayarak, "Hem Karabük hem Kastamonu yangınları için söyleyeceğim, biz büyük ölçüde kontrol altına alındı dedik, ancak tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine geri dönüşler AFAD'ın koordinasyonunda, valiliklerimiz tarafından kamuoyumuzla ve vatandaşlarımızla köy bazında bildirilecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'ün Safranbolu ilçesi Toprakcuma köyünde Orman Yangını Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu Bakan Yumaklı, Karabük'ün Eflani ilçesi ve Kahyalar bölgesindeki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

'Yangınlar büyük ölçüde kontrol altında'

Ekiplerin yoğun müdahalesinin sürdüğünü ifade eden Bakan Yumaklı, "Dünkü açıklamamızın ardından maalesef gün içerisinde Manisa Gördes'te ve Muğla Yatağan'da büyüme potansiyeli olan iki farklı yangın çıktı. Ama hamdolsun onları çok kısa bir süre içerisinde arkadaşlarımız müdahil olarak söndürdüler. Yine dün Karabük'ün Eflani ilçesi ve Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yangınıyla mücadele ederken, 'gün içerisinde inşallah iyi haberler vermeyi umuyoruz' demiştim. Hemen buraya birkaç kilometre uzaklıkta Kahyalar bölgesinde bir yeni yangın çıktı maalesef. O da son derece ciddi bir yangındı, çünkü blok ormanlarının olduğu alana çok hızlıca gidebilecek şekilde bir rüzgarın olduğu da saate denk geldi. Eflani ve Araç yangınında mücadele eden arkadaşlarımızı hızlıca oraya sevk etmek durumunda kaldık. Her üç yangına da gece boyunca müdahale edildi. Bazı sarp noktalar vardı, inilemeyecek yerler vardı. Coğrafik şartlar, herkesin malumu. Ama arkadaşlarımız hakikaten kilometrelerce hortumlar sererek bazı yerlere, sarp ve dik bile olsa o bölgeye olabileceği kadar iş makineleriyle yollar açarak, buralara ulaştılar. Hamdolsun bütün bu müdahaleler ve mücadele sonucunda öğleden sonra çıktığını söylediğim Kahyalar yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bir diğer yangın yine dün bahsetmiş olduğum Araç yangınıydı. Bu da dediğim gibi coğrafik şartlar sebebiyle biraz uzun sürdü ama arkadaşlarım hem çok ciddi uzunlukta, iki kilometre, üç kilometre hortumlar sererek ve yollar açarak bu yangını çevirdiler ve gece boyunca mücadele ve müdahale sonucunda burasını da büyük ölçüde kontrol altına aldılar" dedi.

"38 yangına bütün Türkiye çapında müdahale edildi"

Dün Türkiye genelinde çıkan 38 yangına müdahale edildiğini ifade eden Yumaklı, "Son olarak Karabük Eflani ve Kastamonu Araç ilçesi sınır. Bu iki ilçede, Eflani'de başlayan ve Araç'a geçen yangından bahsetmek istiyorum. Burada her iki yangın da devam ederken diğer çıkan iki yangın bizim gücümüzü böldü. Aslında çok daha hızlı bir şekilde burayı söndürebilecektik. Siz bir yangınla mücadele ederken yeni cephe açıldığında müdahale süreniz maalesef uzuyor. Sizin yeniden cepheler oluşturmanız gerekiyor, oralara müdahil teşhisi oluşturmanız gerekiyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen hamdolsun bu her üç yangın için de bugün ben büyük ölçüde kontrol altına alındı bilgisini kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Şu an için ülkemizde aktif bir yangın yok. Ancak dün orman dışı alanlarda çıkıp söndürülen ya da orman dışında çıkıp ormana sirayet eden 38 yangına bütün Türkiye çapında müdahale edildi ve hamdolsun bunların tamamı söndürülmüş oldu" diye konuştu.

"15 Ekim'e kadar teyakkuzdayız"

Bakan Yumaklı şöyle devam etti:

Bir kez daha hatırlatalım. Artık Türkiye'nin belli bölgeleri yangına hassas değil. Yeni bölgeler, özellikle meteorolojik şartların artık bize yeni normal olarak dayattığı birtakım hususlarla birlikte bizim risk olarak gördüğümüz alanlar da oluşmaya başladı. Özellikle Batı Karadeniz'de Zonguldak, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Sakarya, Bilecik hattı, güneye doğru bu illerin tamamında yeni risk alanları oluşturdu. Dolayısıyla bizler buna göre konumlandırmalarımızı yapıyoruz. Yani şu yangınların hakikaten hepsinin üçüncü aşama risk kategorisinde olduğunu belirtmek istiyorum. Bu risk ne zamana kadar devam edecek? Zaman zaman çok aşırı bir meteorolojik veri geldiğinde bunları paylaşıyoruz. Ama 15 Ekim'e kadar bizim teyakkuz halinde olacağımızı, vatandaşlarımızın da bu anlamda hassasiyetlerini bu tarihe kadar üst düzeyde tutmalarını özellikle istirham ediyorum" diye konuştu.

"Türkiye'nin dört bir tarafında 5 bin 800'ün üzerinde yangına Ocak ayından itibaren müdahale ettik"

Bakan Yumaklı, vatandaşların evlerine valilik bilgilendirmesinin ardından dönmesi noktasında çağrıda bulunarak, "Burada önemli olan şu, tekrar edelim. Kapalı alanların dışında herhangi bir sebeple ateş yakılmaması, ateşe sebep olabilecek kaynaktır, spiralle kesmedir ve farklı birçok başlıktaki faaliyette bulunulmaması gerekiyor. Bu faaliyetlerde bulunulmaması çünkü başladığı andan itibaren 15 dakikada, 20 dakika içerisinde yani siz her ne kadar ilk etapta hızlı müdahale ediyorsanız da çok hızlı bir şekilde ilerleme potansiyeline sahip. O yüzden bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Hem Karabük hem Kastamonu yangınları için söyleyeceğim, biz büyük ölçüde kontrol altına alındı dedik, ancak tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine geri dönüşler AFAD'ın koordinasyonunda, valiliklerimiz tarafından kamuoyumuzla ve vatandaşlarımızla köy bazında bildirilecek. Benim bu açıklamamdan sonra vatandaşlarımız kendiliklerinden evlerine geri dönmesinler. Çok kısa bir süre içerisinde zaten valiliklerimiz bunları açıklamaya devam edecekler. O yüzden vatandaşlarımıza valiliklerimizin açıklamasını takip etmelerini özellikle istirham ediyorum. Bu süreç içerisinde bugüne kadar olduğu gibi Türkiye'nin dört bir tarafında 5 bin 800'ün üzerinde yangına Ocak ayından itibaren müdahale ettik, söndürdük. Bunlar da bizlerin her zaman en yakınında olan Milli Savunma Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, AFAD'a, valiliklerimize, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve her zaman için bize dualarıyla ve bizatihi ellerinden gelen her türlü destekle yanımızda olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KARABÜK