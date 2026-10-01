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Tarım Bakanlığı listesinde Kayseri'den 2 firma var, Adana harcında baş eti çıktı

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Tarım Bakanlığı listesinde Kayseri'den 2 firma var, Adana harcında baş eti çıktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş listesinde Kayseri'den 2 firma yer aldı. Pınarbaşı ilçesindeki firmanın peynirinde bitkisel yağ, festival çadırındaki Adana harcında ise kanatlı eti, baş eti ve taşlık tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'taklit' ve 'tağşiş' yapılan gıdalar listesinde Kayseri'den 2 firma yer alırken, festival çadırındaki Adana harcında kanatlı eti, baş eti ve taşlık tespit edilmesi dikkat çekti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 'taklit' ve 'tağşiş' yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listede Kayseri'den de 2 firma yer aldı. Pınarbaşı ilçesinde üretim yapan Güven Süt ürünleri Firması'nda üretilen ayçekirdek ve mısır çeşnili yarım yağlı taze eritme peynirinin yağ oranı düşük olarak belirlenirken, üründe bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca, festival çadırındaki Adana harcında kanatlı eti, baş eti ve taşlık tespit edilmesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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