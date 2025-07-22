Tarihi Yunan Köprüsü Alkol ve Uyuşturucu Kullanıcılarının Mekanı Oldu

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde bulunan ve dört yıl önce Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi Yunan Köprüsü, bakım eksikliği ve ilgisizlik nedeniyle alkol ve uyuşturucu kullanıcılarının uğrak yeri haline geldi. Mahalle sakinleri, yapının çevresinde düzenleme yapılmasını ve kamuya açık, güvenli bir alan haline getirilmesini talep ediyor.

Dereağzı Mahalle Muhtarı Bahattin Özgün, köprünün restore edilmesinin ardından ilgisizliğe terk edildiğini belirterek, "Tarihi Yunan Köprüsü bundan 4 yıl önce karayolları tarafından restore edildi. Ancak inşaat bittikten sonra kimse ilgilenmedi. Milyonlarca lira harcanan bu yapı atıl halde bırakıldı. Biraz su salınsaydı ve burada bir tesis bulunsaydı vatandaşların uğrak noktası olurdu. Bu yıl tamamen geleceğine terk edildi, alkol ve uyuşturucu yuvasına döndü" dedi.

Köprü yanında evi bulunan mahalle sakini Osman Özgül ise özellikle akşam saatlerinde başlayan gürültü ve taşkınlıkların gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdüğünü söyledi. Özgül, "Bu köprüyü ayağa kaldırdılar, çok güzel oldu ama şimdi bakımsız ve sahipsiz. Akşam saatinde gelip sabaha kadar eğleniyorlar. Alkol içiyor, davul zurna çalıyorlar. Kolluk kuvvetleri geldiğinde dağılır gibi oluyorlar ama jandarma gider gitmez yine toplanıyorlar. Biz mahalle sakinleri olarak çok rahatsızız" ifadelerini kullandı.

"İşletme açılsın, kontrol sağlansın"

Mahalleli, köprü çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve alana bir sosyal tesis ya da işletme kurulmasını istiyor. Özgül, "Buraya bir işletme açılsa, gireni çıkanı belli olur. Tek derdimiz bu tarihi yapının hak ettiği değeri görmesi. Şu an pislik yuvasına dönmüş durumda" dedi. - AYDIN