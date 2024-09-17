Yozgat Lisesi'nde Eğitim Tarihi Müzesi Ziyarete Açık

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Tarihi Yozgat Lisesi'ne bulunan Eğitim Tarihi Müzesi'nde, geçmişte kullanılan eğitim materyalleri sergileniyor. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öğrencilerin eğitimlerine devam ettiği tarihi binada sergilenen eğitim materyallerinin istenildiğinde vatandaşlar tarafından da gezilip görülebileceğini söyledi.

Çanakkale Savaşı'nda yaklaşık 200 öğretmen ve öğrencisi şehit olan Yozgat Lisesi binası, 2. Abdülhamid tarafından 1895 yılında yaptırıldı. 1914 yılında seferberliğin ilanıyla Yozgat Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin tamamı gönüllü olarak silah altına girip şehit olurken, okul mezun vermedi. Tarihi binada lise eğitimi devam ederken, okul koridorlarında geçmişte kullanılan eğitim materyalleri sergileniyor. Yozgat il genelinde, eğitim tarihi açısından önem taşıyan evrak, doküman, yayın, kitap, dergi, fotoğraf, eğitim araç ve gereçleri, geçmiş yıllara ait ders kitapları yer aldığı müze özellikle araştırmacı ve akademisyenlerin ilgisini çekiyor.

"Günümüz kültürüne en kısa zamanda kavuşturulur"

Mevlid-i Nebi ve Camiler, Din Görevlileri Haftası nedeniyle tarihi lise bahçesinde düzenlenen pilav günü etkinliğine katılan Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, diğer konuklarla birlikte müzeyi gezip, Osmanlı Türkçesi ile kaleme alnın eserleri inceledi. Gülden, burada yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Okulumuzun tarihi geçmişinin olduğunu, bu geçmişinin aynı zamanda eserlerle de desteklenmiş bir geçmiş olduğunu gördük. Hem geçmişten bugüne eğitim hayatında kullanılan materyaller hem de aynı zamanda yazı eser anlamında o günden bugüne eski dilimiz olan Osmanlıca Türkçesiyle yazılıp kayda geçmiş yüzlerce eserin olduğunu da gördük. Aslında bu eserler de bugünün diline, bugün öğrencilerimizin kullanımına dil olarak çevrildiğinde geçmişle günümüz arasındaki köprünün daha iyi kurulup, nesiller arası bağlantının bu yolla sağlanabileceğini gördük. İnşallah önümüzdeki günlerde burada geçmişlerimizden intikal eden bu eserler günümüz diline, günümüz kültürüne en kısa zamanda kavuşturulur. Yavrularımız bir taraftan güncel eğitimlerini sürdürüp, hazırlanırken bir taraftan da geçmişleriyle ilgili daha sağlıklı, daha doğru bilgilere ulaşırlar. Gördüm ki Yozgat Lisesi aslında Yozgat'a insan yetiştirme anlamında, sadece Yozgat'a değil Türkiye'nin dört bir tarafına insan yetiştirilmiş bir tarihi okul. Hem mekanıyla hem içindeki ruhuyla, hem de burada devam eden eğitim hayatıyla, o geçmişten taşıdığı birikimi, zenginliği devam ettirdiğini gördüm."

"Bütün Yozgatlıları, merak eden hemşehrilerimizi lisemize bekliyoruz"

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak da okulun kapılarının ziyaretçilere her zaman açık olduğunu vurgulayarak, "Yozgat Lisemizin bünyesinde İl Eğitim Müzemiz aktif durumdadır. Bütün Yozgatlıları, merak eden hemşehrilerimizi lisemize bekliyoruz. O dönemde kullanılan bütün eğitim materyallerini burada görmeleri mümkün. Aynı zamanda o dönemden kalma Osmanlı eserler ve ders kitaplarımızla okulumuzun eğitim müzesinde sergilenmektedir" diye konuştu.