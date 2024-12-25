Tarihi Taşköprü, Çöp ve Atık Tehdidi Altında

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sarıkemer'i ikiye bölen ve tarihi Taşköprü'nün üzerinden geçen Büyük Menderes Nehri'nde, yıllardır süregelen çöp ve atık sorunu tarihi yapıyı tehdit ediyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, sorunun çözülmemesi halinde Taşköprü'nün yıkılma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Taşköprü'nün kemerlerinin yukarı havzadan gelen katı atıklar ve çöpler yüzünden tıkandığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu atıklar, suyla birlikte köprüye kadar geliyor ve burada birikiyor. Atıklar doğal bariyer olarak görev yapan Taşköprü'yü zorluyor. Eğer çözüm bulunmazsa, köprü yıkılabilir ve iki mahalle arasındaki geçiş engellenebilir. Söke'deki taşköprü, yalnızca çöplerin değil, aynı zamanda hayvan ölülerinin de birikmesine neden oluyor. Nehirdeki inek, domuz ve köpek gibi hayvan ölüleri, halk sağlığını tehdit ediyor. Sokak köpeklerinin ölen inek leşini yemesi ve bu hayvanların ölüm nedenlerinin bilinmemesi, hastalık riskini artırıyor" diye konuşarak bu tür hayvan ölülerinin insanlara veya diğer hayvanlara bulaşabileceği uyarısında bulundu.

Mevcut çözüm projeleri yetersiz

Bu sorun için daha önce ilgili kurumlarla çeşitli toplantılar yapıldığını ve sorunun çözülmesi için bir rapor hazırlandığını belirten Sürücü, "Ayrıca, Deniz Çöpleri İl Eylem Planı çerçevesinde çöplerin düzenli olarak alınması ve bertaraf edilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak çözüm sürecinde ilgili kurumların sorumluluk almadılar. Yüzer bariyer sistemi, DSİ'nin en doğru projelerinden biriydi ancak bozuk olduğu için üç yıldır çalıştırılmıyor. Bu bariyer sistemi devreye sokulmazsa, çöpler Taşköprü'de birikmeye devam edecek" diye konuştu.

"Çöpler Ege Denizi'ne kadar ulaşacak"

Suyu yükselen Menderes Nehri'nde taş köprünün tıkanan kemerlerinden suyun taşmaya başladığını sözlerine ekleyen Sürücü, "Bu durum, insanların geçişini engellediği gibi, çöplerin Bafa Gölü'ne ve Ege Denizi'ne taşınmasına da neden oluyor. Sonuç olarak, taş köprüdeki çöp ve atık sorununa çözüm bulunmazsa hem tarihi bir yapı kaybedilecek hem de çevresel felaketin boyutları büyüyecek. Bu nedenle, yetkililerden sorumluluk alarak bu ciddi çevre sorununa kalıcı çözüm üretmeleri bekleniyor" ifadelerine yer verdi. - AYDIN