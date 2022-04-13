Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca göreve başladı

SAMSUN (İHA) – Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü görevine yeni atanan Hasan Dayıkaraca, Samsun'daki görevine başladı.

Eski Erzincan Tapu ve Kadastro Kurucu Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca, Samsun'da bulunan Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü görevine atandı. Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral da oda denetim kurulu üyesi Sedat Aşçı ile birlikte Hasan Dayıkaraca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kısa bir süre önce Samsun'da göreve başladığını ifade eden Hasan Dayıkaraca, "1998 yılında harita mühendisi olarak Diyarbakır'da göreve başladım. 3 yıllık görev süremin sonunda 2001-2003 yıllarında Trabzon-Akçabat'ta kontrol mühendisi olarak çalıştım. 2003-2006 yıllarında Erzincan'da kontrol mühendisi olarak görev yaptım. 2006 yılında Erzurum Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'ne bölge müdür yardımcısı olarak atandım. 2007-2010 yıllarında Rize-Pazar ilçesinde kadastro müdürlüğü yaptım. 2010-2012 yıllarında Ordu-Ünye Kadastro Müdürlüğü yaptım. 2012-2016 yıllarında Gümüşhane'de, 2016-2018 yıllarında ise Erzincan'da kadastro müdürlüğünü devam ettirdim. 2018'de yeni kurulan Erzincan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nde kurucu bölge müdürü olarak görevlendirildim. 3,5 yıl orada görev yaptıktan sonra kısa süre önce Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü görevine başladım. Samsun'daki çalışmalarımız ile vatanımıza ve milletimize hizmet etmeye gayret göstereceğiz" dedi.

Ziyarette konuşan Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral ise "Biz emlakçılar ile tapu ve kadastro müdürlükleri bir elmanın 2 yarısı gibiyiz. Şehrimize yeni atanan bölge müdürümüze başarılar diliyorum. Hasan Dayıkaraca çok başarılı ve çalışkan bir bölge müdürü. Kendisine Samsun'a yapacağı katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederim" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Başkan Oral, Hasan Dayıkaraca'ya hediye takdim etti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel