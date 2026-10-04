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Tanrıkulu, Diyarbakır Şehir Hastanesi'nde sendikal hakların engellendiğini söyledi

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Tanrıkulu, Diyarbakır Şehir Hastanesi'nde sendikal hakların engellendiğini söyledi
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Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Şehir Hastanesi işçileriyle hastane önünde yaptığı açıklamada sendikal örgütlenmenin engellendiğini, emeğin zamanında ödenmediğini ve mobbingin arttığını söyledi. Tanrıkulu, işçilerin örgütlü mücadelesinde yanlarında olduklarını söyledi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Şehir Hastanesi'nde çalışan işçilerin sendikal örgütlenme, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin sorunlar yaşadığını belirterek, "İşçinin en anayasal hakkı olan sendikal örgütlenmesine karşı çıkılıyor; emeğin hakkı zamanında ödenmiyor, baskı ve mobbing katlanarak büyüyor" dedi.

Tanrıkulu, Diyarbakır Şehir Hastanesi'nde çalışan işçilerle birlikte hastane önünde yaptığı açıklamada, işçilerin sendikal örgütlenme hakkının engellenemeyeceğini belirterek, emekçilerin yanında olduklarını söyledi.

Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Şehir Hastanesinde uzun zamandır iş barışı bilinçli bir şekilde bozuluyor. İşçinin en anayasal hakkı olan sendikal örgütlenmesine karşı çıkılıyor; emeğin hakkı zamanında ödenmiyor, baskı ve mobbing katlanarak büyüyor. İşçilerin elindeki tek ve en güçlü araç, emekten gelen örgütlü güçleridir, bunun da yegane adresi sendikadır. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi burada da işverenler, işçinin örgütlü gücünden korktukları için sendika istemiyorlar.

Kamu ihalesi alarak devasa kazançlar elde eden büyük firmalar, işçinin alın terini sömürerek daha fazla büyüyemezler. İşçi kardeşlerimizin emeğini gasbederek, mesai saatlerinden çalarak, cumartesi ve pazar çalışmalarını hiçe sayarak para kazanamazlar! Eğer bu sömürüye yeltenirlerse, karşılarında dimdik duran bizleri bulurlar.

Herkes bilsin ki burası sıradan bir yer değil, Diyarbakır'dır. Burada sarsılmaz bir sivil toplum iradesi, güçlü meslek örgütleri ve her zaman emekten, emekçiden yana saf tutmuş onurlu Diyarbakır halkı var. Bizler de halkın vekilleri olarak, bu haklı mücadelenizde sonuna kadar yanınızdayız."

Kaynak: ANKA
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