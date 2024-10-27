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Kent Konseyleri Birliği, Kars'ta Toplandı

Kent Konseyleri Birliği, Kars'ta Toplandı
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Türkiye Kent Konseyleri Birliği, Genel Başkan Sedat Köse'nin liderliğinde Kars'ta 10 ilin Kent Konseyi Başkanları ile bir araya geldi. Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, toplantıda terör saldırılarına karşı birlik mesajı vererek, yerel yönetimlerin ve kent konseylerinin önemine vurgu yaptı. Tanfer, toplantı sonunda Kars Kent Konseyi Başkanı'na Erzurum'a özgü bir hediye takdim etti.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği, on ilin katılımı ile bir araya geldi. Erzurum'u Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer temsil etti.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Genel Başkanı Sedat Köse başkanlığında Kars'ta 10 ilin Kent Konseyi Başkanları'nın katıldığı istişare toplantısına Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ile katılım sağladı.

Kars Kent Konseyi'nde 10 ilin Kent Konseyleri Başkanları, Yürütme Kurulu Üyeleri, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Genel Başkanı Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Sedat Köse Başkanlığı'nda bir araya gelerek, birliğin faaliyetleri ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

İstişare toplantısında söz alan Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, misafirperverliklerinden ötürü Kars Kent Konseyi Başkanı Maksut Kutluhan Uray'a teşekkür etti. Birlik, berberlik mesajı veren Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "Öncelikle Ankara'da, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Hainler, Milletimizin üstün kararlığı karşısında milli birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz olduğu sürece asla tutunamayacaktır. Ülkemizin savunma sanayisindeki ilerleyişini durduracaklarını zanneden bu hainler asla başaramayacaklar. Serhat Şehrimiz Kars'tan Hain terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Kent Konseyleri Birliği Bölge İstişare Toplantısının Kent Konseyleri Birliği Genel Başkanı Sayın Sedat Köse Başkanımızın Başkanlığı'nda Kars'ta bir araya gelmemiz, birlik, beraberlik sürecinde kıymetli başkanlarımızla birlikteliğimize yüksek moral verdiğini ifade etmek istiyorum. Kent konseyleri şehirlerin gelişmesine katkı sunar ve verdiği fikirlerle öncü olur. Toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, katılımcı ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışının benimsemesi, şehirlerimizin daha yaşanabilir kılınması, yerel yönetimler ve kent konseyleri arasında doğru orantılıdır. Yerel yönetimler, halk arasında köprü vazifesi üstelenen kent konseyleri gücünü sivil toplum kuruluşlarından alır. Erzurum Kent Konseyi olarak yapılan bu anlamlı istişare toplantısının ülkemiz adına, şehirlerimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum." dedi.

Başkan Tanfer, Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına Kent Konseyleri Birliği Genel Başkanı Sedat Köse'ye, Kars Kent Konseyi Başkanı Maksut Kutluhan Uray'a bakır işlemeli Erzurum çaydanlık demlik hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivil Toplum Politika Türkiye erzurum Yerel

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