Talas Belediyesi Üç Ayları Karşılama Programı

Talas Belediyesi, Üç Ayların gelişi münasebetiyle Kur'an-ı Kerim ziyafeti hazırladı.

Üç ayların başlamasıyla birlikte hissedilen manevi atmosfere katkı sağlamak amacıyla hazırlanan programda, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin önde gelen hafızları Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunacak. 2022 Ezan Okuma Dünya Birincisi Muhsin Kara, 2022 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Adem Bilgetay, Üsküdar Çinili Camii İmam Hatibi Dursun Şahin, Konya Meram Sarraflar Camii İmam Hatibi Mehmet Erarabacı ve Talas Çardakbaşı Camii İmam Hatibi Fatih Demirkoparan'ın sesleriyle büyüleyeceği programda Ender Doğan da ilahileriyle davetlilere hoş bir gece yaşatacak. Talas Girişi SGK yanındaki Erciyes Kültür Merkezi'nde 12 Ocak 2024 Cuma günü düzenlenecek olan program saat 19.30'da başlayacak ve her zaman olduğu gibi ücretsiz olarak izlenebilecek.

"GELENEKSEL ÜÇ AYLARI KARŞILAMA PROGRAMI"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı kısa değerlendirmede "Her yıl üç ayların gelişini güzel bir programla idrak edelim ve bunu geleneksel hale getirelim istemiştik. Geçen yıl aynı yerde yaptığımız üç ayları karşılama programına bu yıl da devam ediyoruz. Ülkemizin seçkin hafız ve karilerinin Kur'an'a doyuracağı bu anlamlı geceye tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi. - KAYSERİ