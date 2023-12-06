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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Kütüphaneleri Ziyaret Etti

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Karamercan Kütüphanesi'nin açılışına birkaç gün kala kütüphaneleri ziyaret etti. Başkan Yalçın, kütüphanelerde çalışan gençlerle sohbet ederek başarılar diledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gününün önemli bir kısmını kütüphanelere ayırdı. İlk olarak yapımı tamamlanan ve birkaç gün içerisinde açılışı yapılacak olan Karamercan Kütüphanesi'nde gelinen son noktayı yerinde gören Başkan Yalçın, ardından da Abdülhamid Han Semt Kütüphanesi ve Hafize- Ahmet Güldal Semt Kütüphanesi'ni gezerek burada çalışan gençlerle sohbet etti.

Eğitim, kitap ve kütüphanelere verdiği önemle dikkat çeken Başkan Yalçın, mesaisine nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye'nin en büyük yedinci mahallesi olan Mevlana'da yapımı tamamlanan Karamercan Kütüphanesi'nde incelemeyle başladı. Birkaç gün sonra hizmete girecek olan Karamercan Kütüphanesi'ni hayırsever Mehmet Karamercan, belediye ile firma yetkilileriyle gezen Başkan Yalçın, ilkokuldan üniversiteye kadar geniş bir alanda çalışma ortamı sunan merkezin Mevlana Mahallesi başta olmak üzere Talas ve Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yalçın, ardından yine Mevlana Mahallesinde daha önce ilçeye kazandırılan Abdülhamid Han Kütüphanesi ile Hafize-Ahmet Güldal Semt Kütüphanesine geçti. Burada kütüphanelerden yararlanan gençlerle araştırmacılarla buluşan Başkan Yalçın, kendilerine kolaylıklar ve başarılar diledi.

"En mutlu olduğum yerler kütüphaneler"

Kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, Talas'a yeni bir kütüphane daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Açılışına birkaç gün kala Karamercan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunduk. Mevlana Mahallemize ve Talas'a hayırlı olsun. Talas'a bu güzel eseri kazandıran hayırseverimiz Mehmet Karamercan'a teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. En mutlu olduğum yerler kütüphaneler. Sessizlik, kitaplar, çalışan öğrenciler, benim için ayrı değerler. İşte bütün bunları Abdülhamid Han Semt Kütüphanesi ile Hafize-Ahmet Güldal Semt Kütüphanesi'nde bir kez daha doya doya yaşadım. Çalışan gençlerimizle sohbet ederek başarılar ve kolaylıklar diledim. İyi ki kütüphaneler var." dedi.

Kütüphanelerden istifade eden gençler de Başkan Yalçın'a kazandırılan bu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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