Üye Girişi
Haberler

Tacikistan Askeri Lisesinde Türkçe Dil Sınıfı Kuruldu

Tacikistan Askeri Lisesinde Türkçe Dil Sınıfı Kuruldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tacikistan Savunma Bakanlığına bağlı askeri lise, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Türkçe dil sınıfına kavuştu. 2024-2025 eğitim döneminde Türkiye'de eğitim alacak öğrenciler için hayata geçirilen proje ile her yıl 50 askeri öğrencinin Türkçe öğrenmesi hedefleniyor.

Tacikistan Savunma Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ve ülkedeki tek askeri lise olan Tacikistan Askeri Lisesine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Türkçe dil sınıfı kuruldu.

Tacikistan tarihinde ilk defa 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Türkiye'de eğitim alacak Tacikistanlı askeri lise öğrencilerinin Türkçe öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla Tacikistan Askeri Lisesinde Türkçe dil sınıfı kuruldu. Sınıfın açılış törenine Tacikistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Muzaffar Anvar Rahimzoda, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar, Askeri Ataşe Ertan Binay, Askeri Lise Müdürü Tuğgeneral Muhiddin Tociddin Karimzoda, TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal, Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi (TTÖMER) Müdürü Haydar Deveci ve öğrenciler katıldı. Açılış töreninde konuşan Büyükelçi Acar, Türkiye ile Tacikistan arasındaki ilişkilerin her alanda olduğu gibi askeri alanda da geliştiğini görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tacikistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Rahimzoda da, Tacik askeri öğrencilerin Türkiye'deki harp okulunda eğitim alacak olmaları dolayısıyla projeyi gerçekleştiren TİKA'ya teşekkür etti.

25 kişilik bilgisayarlı dil sınıfının yanı sıra bir toplantı salonunu da içeren proje ile her yıl 50 askeri öğrencinin Türkçe öğrenmesi hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler Tacikistan Politika Türkiye Eğitim Yerel

İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar

Öldürdükleri sivili tekmeleyerek çatıdan aşağı attılar

 Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı

 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
Muhalefet cephesinde neler oluyor? Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi

Yeni bir ittifak mı kuruluyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
32. Dönem POMEM başvuru tarihi! POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Konyaspor- Sivasspor maçı ne zaman? Konyaspor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta maçları... Düz memur nedir? Düz memur kadroları nelerdir? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? 20 Eylül Müge Anlı'da Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, olay nedir? KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR? KPSS Ön Lisans puanı kaç olmalı? Ön lisans KPSS ile nerelere girilir? Düz memurluk için hangi KPSS puan türü gerekir? KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! KPSS ön lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? ÖSYM ekranı! KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA: KPSS ön lisans sonuçları saat kaçta açıklanacak? Az önce deprem mi oldu? 20 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (20 Eylül) Dolar ne kadar oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });