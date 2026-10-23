Suudi koalisyonu, Husilerin 2 İHA ve 1 balistik füzesini engelledi

Suudi koalisyonu, Husilerin 2 İHA ve 1 balistik füzesini engellediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine 2 İHA, Riyad yönüne 1 balistik füze fırlattığını ancak engellendiğini açıkladı. Açıklamaya göre, Necran'a doğru fırlatılan 1 balistik füze de engellenip imha edildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı 2 insansız hava aracı ile Riyad yönüne fırlattığı 1 balistik füzenin engellendiğini duyurdu.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı 2 insansız hava aracı (İHA) ile Riyad yönüne fırlattığı 1 balistik füzenin engellendiğini ifade etti.
Husiler tarafından fırlatılan balistik füze engellenmişti
El-Maliki, erken saatlerde yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'ın Necran kentine doğru 1 balistik füze fırlattığını belirterek, "Söz konusu füze engellenmiş ve imha edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.