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Suudi koalisyonu, Husilerin 2 İHA ve 1 balistik füzesini engelledi

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine 2 İHA, Riyad yönüne 1 balistik füze fırlattığını ancak engellendiğini açıkladı. Açıklamaya göre, Necran'a doğru fırlatılan 1 balistik füze de engellenip imha edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı 2 insansız hava aracı ile Riyad yönüne fırlattığı 1 balistik füzenin engellendiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı 2 insansız hava aracı (İHA) ile Riyad yönüne fırlattığı 1 balistik füzenin engellendiğini ifade etti.

Husiler tarafından fırlatılan balistik füze engellenmişti

El-Maliki, erken saatlerde yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'ın Necran kentine doğru 1 balistik füze fırlattığını belirterek, "Söz konusu füze engellenmiş ve imha edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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