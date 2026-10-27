Suudi koalisyon sözcüsü, Husilerin 3 balistik füzesinin engellendiğini açıkladı

Suudi koalisyon sözcüsü, Husilerin 3 balistik füzesinin engellendiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine fırlattığı 3 balistik füzenin engellendiğini açıkladı. El-Maliki, füzelerin tamamının imha edildiğini belirtirken Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine doğru fırlattığı 3 balistik füzenin engellendiğini açıkladı.
Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu bölgesine doğru 3 balistik füze fırlattığını bildirdi. El-Maliki, bu füzelerin tamamının engellendiğini ve imha edildiğini ifade etti.