Suudi Arabistan'da Hac Kontrolleri Sıkılaştı: Nusuk Uygulaması Devrede

Suudi Arabistan'ın geçen yıl kısmen devreye aldığı Nusuk uygulaması ve filigranlı kart oluşturulması, bu sene tam olarak uygulamaya girdi. Havalimanında inişte, hacı adaylarının hac vizelerindeki kare kodlar hızlıca okutularak, sevk listeleri oluşturuluyor. Şehir girişlerinde de tek tek otobüsler de vizeli hacılar sayılarak kontrol ediliyor. En yoğun kontrol ise Mekke-i Mükerreme'de tavafa gelen hacıların Kabe-i Muazzama'ya girişlerinde oluyor. Kabe'nin bahçesine girişte 4-5 sıralı kulvarlara giren hacı adaylarından hepsinin boynundaki kahverengi Nusuk kartları gözle kontrol ediliyor. Aralarından rastgele seçilen hacı adaylarından bazılarının kartları, barkod okuma cihazları ile teyit ediliyor. Bu sene parlayan filigranda konulan Nusuk kartlarında hacı adayının resmi kaydı sistemden görüntüleniyor.

Bu arada hac ibadeti öncesinde Suudi Arabistan içerisinde kontrollerde arttırıldı. Hac vizesi temin edeceğini söyleyen 15 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Hac ibadetini yerine getirme izni olmayan 61 kişinin de sınır dışı edilmesi talimatı verildi. Mekke Bölgesi polisi, hac ziyaret vizesi temin edeceğini söyleyerek, umrecileri bekleten 2 yabancı uyruklu kişiyi tutukladığını açıkladı. Kaçak hac ibadeti yapmak isteyenlere, 20 bin riyal, hac vizesi temin etmek vaadiyle para toplayan kişilere de 100 bin riyal para cezası ve 10 yıl Suudi Arabistan'a girememe cezası öngörülüyor. Cezalar Zilkade ayının başından Zilhicce ayının 14. Gününün sonuna (Kurban Bayramı sonu) kadar hac vizesi olmayan ve Mekke'i Mükerreme'de bulunan kaçaklara uygulanacak.

Sıkı kontroller sonrasında Mekke-i Mükerreme sokaklarının, geçen yıllara nazaran daha tertipli olması dikkat çekiyor. Kabe-i Muazzama'ya girişler ve metaf alanı sakinleşince ibadetler de Rahat yapılabiliyor. Türk hacı adayları uygulamaların çok sıkıcı olmadığını, ancak ibadet alanlarında önemli bir rahatlamanın hissedildiğini söylediler.

Bu arada kasap, tüccar, teknik personel gibi vizelerle giriş yapıp, hac ibadetini de yapmak isteyenler, bu imkanı bulamıyorlar. Ancak 15 yıl gibi sıra bekleyip de Kur'an da çıkmayanların, bu şekilde gelme fırsatı da kalmadı. Mekke-i Mükerreme'deki hac menasikleri ile alakalı alanlardaki genişletme faaliyetlerinin 2025 yılında tamamlanarak, binde 1 olan ülke kontenjanının ise önümüzdeki hac döneminden itibaren binde 2 ye çıkartılması da isteniyor. Çünkü birçok Müslüman ülkedeki kayıtlarda 20-25 yıl sonra gitmek için sıra gelebileceği ifade ediliyor. Bu yıl Suudi Arabistan Türkiye'ye binde 1 kuralına göre 85 bin resmi kontenjan verdi. Ancak Türkiye'de, Nusuk gibi kendi uygulamaları ve diplomatik unsurları ile 5 bin iyi niyet (mücamele) hac vizesi verdiği de tahmin ediliyor. - MEKKE