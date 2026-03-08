Suudi Arabistan çok sayıda yeni İHA saldırısının önlendiğini açıkladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan en az 21 insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini duyurdu.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırılarına yenilerini ekledi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pazar gününün ilk saatlerinde başlayan yeni bir saldırı dalgasının önlendiği bildirildi. Bakanlık sözcüsü Tümgeneral Turki Al-Maliki, 13 İHA'nın başkent Riyad'ın doğusunda imha edildiğini, 8 İHA'nın ise Suudi Arabistan hava sahasına girdikten kısa bir süre sonra düşürüldüğünü söyledi. Önlenen İHA'lardan bazılarının Riyad'da yabancı ülke temsilciliklerinin bulunduğu diplomatik bölgeyi hedef almaya çalıştığı aktarıldı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı