Üye Girişi
Haberler
TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi

Kum saati doluyor! Peş peşe uyarılar sonrası sınırda hareketlilik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

DEM Parti'nin ziyaretleri sonrası Ankara'da sürpriz görüşme
Yasa geçti! Muayenelerde alınan katkı payı artık 20 lira

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz
Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Suriye'nin Geleceği: Dr. Mehmet Turan Çağlar'dan Önemli Değerlendirmeler

Suriye'nin Geleceği: Dr. Mehmet Turan Çağlar'dan Önemli Değerlendirmeler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortadoğu Uzmanı Dr. Mehmet Turan Çağlar, Suriye ve Afganistan'ın sosyo-politik dinamiklerini karşılaştırarak, Suriye'nin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çağlar, Suriye'nin tarihi birikiminin ve heterojen yapısının siyasi dönüşüm sürecini etkileyeceğini belirtti.

Ortadoğu Uzmanı Dr. Mehmet Turan Çağlar, Suriye ve Afganistan'ın siyasi ve sosyolojik dinamiklerini karşılaştırarak, "Suriye'nin tarihsi ve entelektüel birikimi, Batı ile ilişkileri ve heterojen yapısı, gelecekteki siyasi dönüşüm sürecini belirleyecek kritik unsurlar olarak öne çıkıyor" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Ortadoğu Uzmanı Dr. Mehmet Turan Çağlar, Suriye ve Afganistan'ın siyasi ve sosyolojik dinamiklerini karşılaştırarak iki ülkenin benzer ve ayrışan yönlerini değerlendirdi. Çağlar, Afganistan'daki merkezi otorite eksikliği ve kabile bağlarının ön planda olduğu yapı ile Suriye'nin farklı bir toplumsal dokuya sahip olduğunu belirterek, "Suriye'nin tarihi ve entelektüel birikimi, Batı ile ilişkileri ve heterojen yapısı, gelecekteki siyasi dönüşüm sürecini belirleyecek kritik unsurlar olarak öne çıkıyor" dedi.

"Suriye'deki temel mesele, rekabet halindeki Suriye kimlikleri"

Afganistan'da ulusal kimliğin güçsüz olduğuna, kabile ve aile bağlarının kimlik tanımında baskın olduğuna dikkat çekti. Buna karşın Suriye'de bir "üst Suriye kimliği" tartışmasının devam ettiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suriye'deki temel mesele, rekabet halindeki Suriye kimlikleridir. Esad yönetimi bir kimlik tanımlarken, iktidara talip olan yeni aktörler farklı bir kimlik oluşturma çabasında. Bu durum, anayasa yazım sürecinde farklı kimliklerin nasıl entegre edileceği veya dışlanacağı gibi kritik soruları gündeme getiriyor. Afganistan'da ise yerel kimliklerin baskın olması, merkezi bir Afgan kimliğinin oluşmasını zorlaştırıyor. Fakat Suriye'de güç boşluğu olduğu sürece yani merkezi otorite sağlanmadığı sürece radikal gruplar oradaki varlıklarını koruyacaklardır. O yüzden Afganistan'a benzetilebilir."

Lübnan ve Irak örnekleri daha yakın

Dr. Çağlar, Suriye'nin gelecekte Afganistan'dan ziyade Lübnan veya Irak gibi bir yapıya evrilebileceğini belirterek, "Irak'ta Şii, Sünni ve Kürtler arasında kimlik tartışmaları sürerken Lübnan'da farklı mezhep ve dini grupların anayasal olarak korunması, ancak ortak bir Lübnan kimliğinin inşa edilememesi, bu iki ülkeyi Suriye için daha yakın örnekler haline getiriyor" dedi.

Radikal grupların rolü

Suriye'de radikal grupların varlığına da dikkat çeken Çağlar, bu grupların güç boşluğu sürdükçe varlıklarını devam ettirebileceklerini belirtti. Ancak, Suriye'de uluslararası koalisyonların IŞİD'e karşı başarılı operasyonlar düzenlediğini hatırlattı. Çağlar, Afganistan'daki gibi bir dağlık coğrafya yerine, daha kolay askeri müdahalelere açık bir coğrafi yapının olduğunu vurguladı.

Anayasal sürecin zorluğu

Anayasa yazım sürecinin ise uzun ve karmaşık bir süreç olacağını ifade eden Çağlar, 2011'den beri gündemde olan yeni anayasa tartışmalarının Esad yönetiminin devrilmesiyle hız kazanabileceğini belirtti. Suriye'nin işe sıfırdan başlamadığını hatırlatarak şu değerlendirmeleri yaptı:

"HTŞ veya şu anki yönetime talip olan güçlerin sıfırdan başlama gibi bir niyetleri yok. O yüzden devlet yapılarını korumaya çalışıyorlar. Bir kaosa sürüklenmek istemiyorlar. Eski yönetimden kalan devlet yapılarını yok etmek veya siyasi figürleri hemen cezalandırmak, yaptıklarının bedelini ödetmek gibi aceleci bir tavırları yok."

Temkinli davranarak yumuşak bir geçiş hedeflediklerini söyleyen Çağlar, "Bir Suriyeli üst kimliği var ama aynı zamanda ülke içerisinde çok farklı sosyolojiler var. Yani Rakka'nın kırsalındaki Suriyeli ile Lazkiye'de yaşayan Suriyeli veya Şam'da yaşayan bir Suriyeli arasında çok ciddi farklılıklar var. Üst kimliğin inşası hem anayasal hem de siyasal açıdan zaman alacak ve zorlayıcı olacaktır" tespitinde bulundu. Bu siyasi tartışmaların siyasi müzakerelerle çözülememesi durumunu da değerlendiren Çağlar, "Olay başka bir yere gider ama şimdiye kadar dikkatli ilerlediler gibi gözüküyor. Fakat sürecin farklı taraflarını rahatsız edecek her adım geriye dönüş veya kötüleşmeye yol açabilir" uyarısında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi
img

Bakan Şimşek'ten kiralarda tavan fiyat sinyali
img

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelecek, Saadet ve DEVA partileri 'Yeni Yol' ismi altında birleşiyor

Birleşiyorlar! Kurulacak yeni partinin adı bile belli
Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak

Dünya futbol efsanesini de yanına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koza Altın'ın ismi değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Ünlü şirketin ismi değişti
Batshuayi son saniyede penaltı kaçırdı, taraftarlar çıldırdı

Son saniyede topu ağlara yollayamayınca olanlar oldu
Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru

Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi

Son Dakika Haberleri

Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 9 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum! Muayene katkı payı ne kadar oldu? ATV CANLI İZLE 9 OCAK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? Aile hekimleri grevde mi? Sağlık Ocakları bugün açık mı? Trabzon'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç? 9 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Survivor'da kim elendi, kim gitti? Dün akşam Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? Merkez Bankası 2025 ilk PPK toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Resmi Gazete bugün (9 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 9 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 9 Ocak Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.