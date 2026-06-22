Sednaya Hapishanesi'nin eski albayı Rahhal gözaltına alındı

Suriye Emniyet Güçleri, Halep kentinde eski rejim döneminde tutuklulara yönelik işkence ve ağır ihlallerde rol aldığı belirtilen Heysem Rahhal'in dün gözaltına alındığını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkede huzurun sağlanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Suriye Emniyet Güçleri, Halep kentinde yürütülen operasyonlarda devrik rejim döneminde Sednaya Askeri Hapishanesi'nde albay rütbesiyle görev yapan Heysem Rahhal'in yakalandığını duyurdu. Bakanlık tarafından paylaşılan açıklamada Rahhal'in, Sednaya Hapishanesi'nde yüzbaşı rütbesiyle göreve başladığı, daha sonra güvenlik subaylığı görevini üstlendiği ve daha sonra albaylığa terfi ettiği belirtildi. Açıklamada, Rahhal'in tutuklulara yönelik işkence ve ağır ihlallerin denetlenmesinde rol oynadığı, ayrıca hayatını kaybeden kişilerin cenazelerinin Şam'daki Tişrin Askeri Hastanesi'ne naklini takip ettiği kaydedildi. Rahhal'in, idam hükümlerinin infaz edildiği alanları askeri yetkililer ve saha mahkemesi hakimleriyle koordineli şekilde denetlediğini kabul ettiği aktarıldı. İçişleri Bakanlığı ayrıca, soruşturma kayıtlarının Rahhal'in 2019'da Humus'taki El-Baluni Hapishanesi, Şam Askeri Polis Komutanlığı ve Deyrizor Polis Şubesi gibi çeşitli güvenlik noktalarında görev yaptığını ortaya koyduğunu bildirdi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı