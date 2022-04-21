Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi

BURSA (İHA) - Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan 'Mağaracılık topluluğu öğrencileri' Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğine tırmanarak camdan çocuklara 23 Nisan hediyeleri verdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi'ne tedavi gören ve 23 Nisan'ı hastanede geçirecek çocuklara Bursa Uludağ Üniversitesi ve UEDAŞ tarafından sürpriz yapıldı. Uludağ Üniversitesi Mağaracılık Topluluğu Öğrencileri' süper kahraman kostümleri giyerek halatlarla hastanenin 4. katına tırmandı. Tedavi gören çocuklara hastanenin camından hediyeler verdi. Süper kahramanların camdan kendisine hediye verdiğini gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Etkinlikte konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, 'Bildiğiniz gibi Üniversitelerin önemli görevlerinden birisi de topluma hizmettir. Her türlü sivil toplum örgütleriyle işbirliği içindeyiz. Uludağ Elektrik ile 23 Nisan'ı hastanede geçirmek zorunda kalan yavrularımızı sevindirmek, bayram sevincini onlarla paylaşmak adına üniversitemizin Mağara Araştırmaları Topluluğu ortak bir projeye imza attı. Hastane binasına halatlarla tırmanarak çocuklara camdan hediye verdiler" dedi.

Kurum olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini vurgulayan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise bunu bir görev olarak addettiklerini söyledi. Mağara Araştırmaları Topluluğu ile bir tırmanış gerçekleştirildiğini aktaran Genel Müdür Danacı; "23 Nisan'ı kutlayamayıp, hastanede tedavi gören çocuklarımızın hem yüzlerini güldürelim hem de güzel bir hediye verelim istedik. Öğrenciler de sağ olsun bu işe katıldı. Hep birlikte çok güzel bir etkinliğe imza attık" şeklinde konuştu.

Tırmanış yapan öğrenciler ise, "Çocukları mutlu etmek için bir araya geldik, onların yüzündeki mutluluğu görmek bizleri de mutlu etti. Öncesinde tüm güvenlik önlemlerimizi alarak 7 katlı hastanenin 4. Katına halatlar yardımıyla tırmanarak camdan çocuklara hediyelerini teslim ettik" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel