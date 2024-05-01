Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni Ziyaret Etti

Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezi ziyaret edildi.

Denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için yapılabilecek çalışmalar istişare edilerek iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Yapılan protokol kapsamında; yükümlülere madde bağımlığı, alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı, kumar bağımlığı ve internet bağımlılığı gibi konularda farkındalık oluşturulması ve bilgilendirmelerin yapılması, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yapılan iyileştirme çalışmaları kapsamında yükümlülere bilgilendirme seminerlerinin verilmesi konularında mutabakat sağlandı. TCK'nın 191/3. maddesi gereğince haklarında madde bağımlılığı tedavisi verilen yükümlülerin Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezine yönlendirilmesi, yönlendirme yapılan yükümlülere burada bağımlılık konusunda gerekli bilgilendirme, farkındalık oluşturma, boş zaman değerlendirme vb. konularda gelişimlerine yönelik etkinliklerin yapılması konusunda işbirliği sağlandı. - ÇORUM